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日本城崎溫泉周邊必看秋天5風景　隱藏版銀杏大道、鏡面楓紅秘境

▲▼城崎溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲城崎溫泉除了能泡湯、大啖松葉蟹，鄰近也有許多秋日景點值得一訪。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本玩想要逃離人擠人的大城市，來場深度之旅嗎？位於兵庫縣的城崎溫泉，距離京都約2.5小時，可以泡湯、大啖松葉蟹之外，還有許多季節性美景。隨著秋季到來，以下就推薦5個城崎溫泉與周邊地區必訪的5個秋天限定風景，不僅是賞楓，還有隱藏版銀杏大道、彼岸花海都能看到，讓旅客賞景、美食一次滿足。

▲▼日本城崎町內的來日岳雲海。（圖／豐岡市台灣推廣事務所提供）

▲來日岳雲海。（圖／豐岡市台灣推廣事務所提供，下同）

1.來日岳的雲海
城崎溫泉纜車終點站的大師山，有條登山道可前往聳立於城崎町的來日岳，其展望台便是秋季觀賞雲海的最佳地點，而且開車也能前往。欣賞雲海的最佳時間落在每年10月中旬到11月下旬，此時在山頂總是可以看到早早就前往等待的旅客，捕捉療癒人心的雲海絕景。

▲▼日本圓山川彼岸花海。（圖／豐岡市台灣推廣事務所提供）

▲圓山川彼岸花海火紅且豔麗。

2.圓山川的彼岸花
穿越豐岡市流進日本海的圓山川，宛如一面鏡子映照著沿途的山巒。自城崎市中心出發，沿著圓山川河堤順遊的自行車路線，一路延伸至玄武洞，若在每年9月下旬至10月上旬期間沿著車道騎行，可在圓山大橋周邊欣賞一整片盛開的赤紅色彼岸花海，火紅景觀可不輸楓紅。

▲▼日本神鍋高原道之驛站旁的銀杏大道。（圖／豐岡市台灣推廣事務所提供）

▲關西地區隱藏版銀杏景點，就是神鍋高原道之驛站旁的銀杏大道。

3、神鍋高原道之驛站前的銀杏大道
神鍋高原道之驛站位於滑雪場對面，結合日歸溫泉、購物、用餐等機能，對面就是萬楓酒店，鄰近則有多個滑雪場，每到秋冬都格外熱鬧。在一旁還有一條銀杏大道，可說是關西地區的隱藏版銀杏景點，每到秋天就會轉變成一片金黃，最佳觀賞時間落在11月上旬至中旬左右。

▲▼日本安國寺楓紅。（圖／豐岡市台灣推廣事務所提供）

▲善用角度，就能在安國寺拍到鏡面楓紅。

4.安國寺
提到賞楓景點，那就不能錯過位於但東鄉間的安國寺。安國寺以吊鐘花而聞名，秋季時吊鐘花鮮豔的橘與紅交織出宛如燃燒火焰般的絕美畫面，每每吸引許多人前往。

每年11月上旬到中旬是安國寺最佳賞楓時節，此時寺方會特別開放本堂給一般觀光客參訪，從本堂向外眺望庭院時，傳統紙拉門宛如相框，而院中風景與倒映在地板的上的紅就如同一張美麗的風景畫，可說是關西地區隱藏版鏡面楓紅景點。

▲▼出石有子神社的紅色鳥居。（圖／豐岡市台灣推廣事務所提供）

▲出石地區的有子神社的紅色鳥居。

5.有子山稻荷神社
位於出石城旁的有子山稻荷神社，坐落於有子山山麓，神社前有37座紅色鳥居沿著階梯排列，因與京都伏見稻荷大社相似而廣為人知。每到秋天，通往神社階梯上鮮紅色的鳥居、金黃色的銀杏與紅葉色彩斑爛、相互輝映，是豐岡市內的最佳拍照景點，而11月中下旬則為最佳的觀賞時期。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關西旅遊 日本關西旅遊 賞楓旅遊 城崎溫泉 兵庫縣 冰庫旅遊 賞花旅遊

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