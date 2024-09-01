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「新北嚴選」美食名店出爐！北海岸占3成　石碇獲4家最多

▲▼ 阿三哥農莊 。（圖／新北市政府農業局提供）

▲阿三哥農莊獲選「新北嚴選」美食名店。（圖／新北市政府農業局提供）

文／中央社

新北市政府舉辦「新北嚴選」活動結果出爐，選拔出30家美食名店，北海岸5區都有餐廳入選，拿下3分之1的名額，石碇區雖是偏鄉，竟拿下4家成美食最多的行政區。

新北市於6月底展開年度例行的「新北嚴選」活動，共將選拔出30家美食名店、30家特色商品、10樣新北茶點，經過2個月選拔，8月底公布最後結果。

其中，由專家到店試吃評審出的美食名店，以北海岸各行政區都有名店獲選，包括萬里區三姐妹農家樂小吃店；金山區的田中芳園、金山芋圓王、金山大碗螃蟹；三芝區童話咖啡館、三芝二號倉庫咖啡館；淡水區異嗑堂、淡水紅樓中餐廳、阿三哥農莊及八里區水灣餐廳。總數達10家，占名單的3分之1。

石碇區拿下4家成美食最多的行政區，包括LOFT17、笠林茶棧、陳記豆腐冰淇淋、福寶飲食店。 其他行政區美食名店包括，蘆洲區GINO PIZZA NAPOLETANA、樹林區紅磚園邸、貢寮區福隆貝悅大飯店福粵樓、汐止區銘記越南文化美食餐廳、永和區鮨明吟餐廳、中和區樂活養身鍋及印食堂小吃店。

新莊區饞饞燒肉鍋物和瑞豐小吃店中華店、土城區阿城鵝肉店、板橋區PATISSERIE FISH。新店區白金花園酒店和我家廚房小吃店。三峽區千戶傳奇生態農場、三重區大姊的店、深坑區古早厝小吃店。

關鍵字： 新北嚴選 美食名店 北海岸 石碇區 新北市政府 美食雲

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