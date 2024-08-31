台南最新「濱海韶光季」！搭熱氣球俯瞰漁港　夕陽下聽音樂會

▲台南青鯤鯓扇形鹽田生命之樹。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

首屆「2024濱海韶光季」將於9月14、15日在台南將軍漁港登場，此次規劃熱氣球繫留體驗、光雕音樂會、濱海小旅行、韶光市集、夕陽不插電音樂會、自行車韶光之旅及濱海集章巡禮等活動，讓旅客可用全新視角玩將軍區。

帶有秋天詩意的「2024濱海韶光季」為讓更多民眾感受台南海港與鹽田特色而舉行，其中青鯤鯓扇形鹽田更是代表濕地景觀，近年落成的藝術造景「生命之樹」，已成為將軍區代表地標，更是來此必拍亮點。

▲青鯤鯓扇形鹽田也是欣賞夕陽的推薦去處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以在將軍區體驗熱氣球繫留。上圖僅為示意圖，非正式活動體驗。（圖／ETtoday資料照）

今年活動最大亮點之一就是推出熱氣球繫留體驗，每天提供2組熱氣球繫留體驗共約80人，採現場報名，費用每人500元，憑8月1日至9月15日台南住宿發票或收據證明，可優先購買熱氣球搭乘券，讓民眾有機會以熱氣球升空的獨特視角，觀賞將軍漁港周邊的海港風情；在9月14日當天晚上，還有結合音樂與熱氣球的光雕音樂會。

▲將軍漁港夕陽。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）



兩天活動時間從下午3點30起還有夕陽不插電音樂會，共計邀請9組歌手、樂團、表演團體現場演出，伴隨將軍漁港迷人落日風景，民眾可以聽音樂、吃美食。另外，為推廣台南西濱地區景點，活動還推出了「自行車韶光之旅」與「濱海集章巡禮」的集章任務，總共規劃10個集章點：馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田、青鯤鯓漁港、立海佳食堂、井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心、六孔遊客中心、七股遊客中心、七股鹽山以及濱海韶光季活動服務台，民眾可以到活動服務台領取集章卡，完成指定任務就可獲得在活動現場美食市集及觀光海樓店家折抵消費的市集券。

