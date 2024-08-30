最新「Hilton 京都」9／12開幕！亮點搶先看　頂樓酒吧俯瞰市景

▲Hilton 京都大廳酒吧「LATTICE LOUNGE。（圖／Hilton 京都提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

京都又有新飯店！最新「Hilton 京都」是希爾頓酒店集團旗下旗艦品牌「希爾頓酒店及度假村（Hilton Hotels & Resorts）」首次進駐京都，將於9月12日正式開幕，即日起開放預訂。

「Hilton 京都」鄰近河原町三条，鄰近有許多餐廳老店，且位於京都市中心，想購物、用餐都很方便。酒店以「連結京都」為設計概念，用新的視角帶領旅客發現京都的歷史與現代、傳統與創新的魅力。

▲Hilton 京都客房示意圖。

館內共有313間客房、提供16種房型，客房坪數從12坪起跳，設計融入日本傳統之美，打造出舒適的和風空間；客房內標配備55吋大型電視、工作桌以及Wi-Fi，適合各種旅遊或商務需求。此外，飯店還提供10間套房及28間連通房，即使是家庭或多人出遊都能滿足住宿需求。

位於9樓則設有行政酒廊，專為入住行政客房或套房的賓客服務，提供辦理入住與退房手續、早餐、下午茶、晚間雞尾酒等。酒廊融入京都町屋的特色，打造出深具層次感的空間，以現代設計展現出精緻的日本美學。

▲▼全日餐廳「Teori（テオリ）」。

餐飲方面，「Hilton 京都」共有4間餐廳，包括全日餐廳「Teori（テオリ）」，運用京都當季食材製作豐富多元的美食；「7 EMBERS（Seven Embers）」是一間結合火的原始魅力與地中海料理靈感的餐廳，近江牛烤肉、京鴨的煙燻料理還有京野菜，在這裡都能吃得到。

▲地中海料理餐廳「7 EMBERS（Seven Embers）」。

位於1樓的大廳酒吧「LATTICE LOUNGE」則提供輕食與咖啡菜單，還有以當季水果與京都食材製作的下午茶，晚上則搖身一變成為酒吧。這裡喝得到來自京都老字號「小川咖啡」的希爾頓京都特調咖啡、日本清酒、國產威士忌、世界各地的利口酒，以及無酒精雞尾酒等飲品。

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▲頂樓酒吧「CLOUD NEST ROOFTOP BAR」。

頂樓酒吧「CLOUD NEST ROOFTOP BAR」則打造成一處逃離城市繁華喧囂的隱世之所，旅客可以坐在戶外座位區遠眺京都市風景，享受京都四季變化，還有各種嚴選調酒選擇。

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▲▼京都六善酒店是該品牌在日本第一間據點。（圖／SIX SENSES KYOTO）

而「京都六善酒店」則已於今年4月23日開幕，也是該品牌首次進駐日本。地點即選在身為日本文化及歷史重鎮的京都東山區，周邊知名觀光景點包括妙法院、豐國神社、京都國立博物館等，從京都站也僅7分鐘車程。

酒店內除了重視永續發展，也運用與京都當地文化的調和與結合，希望帶給來訪旅客們印象深刻的住宿體驗。飯店設計運用日本傳統元素及現代風格的裝飾，呈現平安時代的奢華感並襯托雅致的空間，客房則藉由不同的配置上可觀賞四季風情變化的中庭、相鄰的神社庭園、京都街景，讓旅客們享受不同的京都魅力。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）