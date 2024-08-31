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1日限定「苑裡鬼門關夜市」9／1登場！網曝：體驗一群人汗互抹

▲▼苑裡市場委員會公告6日下午在地方臉書公告，9月13日將續辦鬼門關夜市，今年苑裡的鬼門關夜市將有2個團體同時辦理，由原來的停辦變成擴大辦理。圖為去年活動景象（圖／張麥斯提供）

▲苑裡市場鬼門關夜市9月1日在苑裡火車站前登場。圖為去年活動景象。（資料照／張麥斯提供）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗「苑裡鬼門關夜市」將在9月1日在苑裡火車站前登場，由於一年只有這一天，讓許多外地遊客爭相朝聖，現場擠得水泄不通。去過的網友表示，「很熱很擠沒地方停車，結論就是一般夜市，去過一次最大的感想就是...體驗一群人汗互抹的感覺」、「人很多，無法逛，想去的人可以從其他路繞到夜市的中段或尾巴，從頭只有一堆人塞住。」縱使如此，還是吸引許多民眾想來一探究竟。

▲▼苗栗苑裡鬼門關夜市於８月２６日將恢復舉辦，鎮公所在苑裡火車站和夜市路段增設燈海、雨傘海增添藝術元素。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲因應人潮湧入，當地警方將從9月1日上午11點至深夜12點，在苑裡鎮和平路、中山路與世界路一段等區域進行交通管制。（圖／ETtoday翻攝）

9月2日晚上11點是民俗月俗稱的鬼門關，在此之前，「苑裡鬼門關夜市」會在9月1日在苑裡火車站為公路、天下路前一日快閃，因應規模一年比一年大，公所也更名為「市場普大夜市」，不過民眾還是習慣稱之為鬼門關夜市。為因應人潮湧入，當地警方將從9月1日上午11點至深夜12點，在苑裡鎮和平路、中山路與世界路一段等區域進行交通管制，禁止自小客車以上車輛進入。

▲苗栗「苑裡鬼門關夜市」將在9月1日在苑裡火車站前登場，警方將於當日進行交通管制。（圖／苑裡鎮公所提供）

▲苗栗「苑裡鬼門關夜市」將在9月1日在苑裡火車站前登場，警方將於當日進行交通管制。（圖／苑裡鎮公所提供）

苑裡鎮公所表示，夜市為民間團體自發，起源於鬼門關普渡，後來越來越多攤商聚集，被當地人稱「鬼門關夜市」，鎮公所主要協助攤商申請路權。苑裡鎮公所說，前年開始在火車站做了造景，越來越多外地旅客知道，今年範圍擴大，已核定為公路、天下路，以及信義路前一小段。

▲苗栗「苑裡鬼門關夜市」將在9月1日在苑裡火車站前登場，警方將於當日進行交通管制。（圖／苑裡鎮公所提供）

▲▼今年以苑裡稻田意象為發想，採用大量的綠色、黃色佈置出整面的「稻草燈」藝術裝置，藉此展現苗栗穀倉的意象。（圖／苑裡鎮公所提供）

▲苗栗「苑裡鬼門關夜市」將在9月1日在苑裡火車站前登場，警方將於當日進行交通管制。（圖／苑裡鎮公所提供）

不僅如此，苑裡鎮公所請2022漂浮雨傘、2023的水母燈的同家設計公司，以苑裡稻田意象為發想，採用大量的綠色、黃色佈置出整面的「稻草燈」藝術裝置，藉此展現苗栗穀倉的意象。至於有部分網友批評像「洗車場」，鎮公所認為，由於民眾還未看到作品全貌，呼籲趁點燈時再來欣賞。

苑裡鎮公所也在今（31日）舉辦「苑裡百鬼童樂祭」，除了有「稻草燈」點燈儀式，也有「百鬼夜行」親子遊行、晚會市集活動，適合一家大小來同歡。

關鍵字： 苗栗旅遊 苑裡鬼門關夜市 鬼門關夜市 夜市

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