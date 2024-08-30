小資族必搶！日本機票7999元起　搭遊輪玩沖繩4天最高折萬元

▲想到大阪玩，小資族可別錯過機票促銷。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

邁入秋冬旅遊季，旅遊電商平台KKday瞄準中秋、雙十假期檔期推出一系列出國優惠！日本部分，大阪來回機票7999元起、名古屋五日來回機票8999元起；越南富國島來回機票1萬5999元起，還有機加酒行程，享入住獨棟Villa、接送、包車一日遊，每人2萬1900元起。

▲名勝世界壹號規劃沖繩、石垣島航次優惠。（圖／KKday提供）

日本向來是台灣人最愛去的海外國家，KKday就推出指定日出發計畫機票優惠，如大阪五日、六日來回機票7999元起，出發日於9月初，以及名古屋五日來回機票8999元起，出發日包含9月11日、9月15日。若不想每天搬行李換飯店，搭遊輪是最方便選擇，KKday推出名勝世界壹號，石垣島、宮古島三天兩夜行程，每房折6000元，四天三夜前往沖繩那霸、石垣島，每房最高折1萬元。

▲加拿大作為紅葉之國，想要欣賞絕美紅葉美景，搭著觀光列車欣賞亞加華峽谷可是必排行程。（圖／加拿大亞加華峽谷提供）

美加賞楓季節也即將到來，KKday規劃一系列加拿大多日遊行程，如翠湖山莊、亞加華峽谷觀光列車行程，可搭乘觀光列車、穿越峽谷，欣賞紅黃交織的楓葉美景與自然景觀，還可多前往世界七大奇景之一尼加拉瀑布，含交通、住宿、中英文導遊，8月限定93折，每人1萬1770元起，可以體驗美加獨有的楓葉景緻。

▲加拿大白馬鎮也是看極光的代表去處。（圖／加拿大白馬鎮提供）

另外，今年至明年恰逢全球極光大爆發高峰期，位在北美地區的美國阿拉斯加、加拿大黃刀鎮、白馬鎮都是熱門極光景點，KKday推出「阿拉斯加極光多日遊」，可以搭乘極光列車、入住極光星球或玻璃屋，每人2萬1600元起；加拿大則推薦「黃刀鎮極光四天三夜」，可到卡梅倫瀑布健行及體驗狗拉雪橇行程，售價20185元起，「加拿大白馬鎮四天三夜」，含溫哥華來回機票，可以體驗極地動物園與塔基尼溫泉，並安排探索白馬鎮市中心、入住小木屋，體驗當地文化，售價4萬3175元起，行程皆提供中英文雙語導遊，9月底前下訂還享早鳥9折優惠。

▲金門坑道音樂節10月登場。（圖／可樂旅遊提供，下同）

而可樂旅遊除了推廣海外行程，也積極包裝國內獨特大型活動的團體行程。如每年門票一開賣就秒殺的「2024金門坑道音樂節」將於10月12、13日登場，為讓更多人可以感受音樂節的獨特魅力，可樂旅遊首度推出限量3團「金門坑道音樂節3日」團體行程，除了可以前往翟山水上坑道聆聽世界級音樂會之外，還會走訪陳景蘭洋樓、獅山砲陣地、建功嶼等熱門景點，每人1萬2000元起。

▲旅客可以在翟山坑道欣賞金門坑道音樂節。

已邁入第16年的「金門坑道音樂節」，是金門當地最具代表性的活動之一，音樂節的舞台「翟山坑道」是為了八二三砲戰所興建，但卻意外地被發現擁有世界上最好的天然音箱效果，當樂手及歌唱家隨著演奏平台划行於坑道水域間，音樂搭配海浪的波動節奏，造就出絕佳的聲音饗宴，甚至被樂迷譽為一生一定要聽一次的音樂盛典。

▲音樂家們在水上舞台演出。

此外，可樂旅遊配合「2024澎湖追風音樂燈光節」推出多種團體及自由行商品，凡訂購指定行程即贈限量VIP搖滾區入場券；針對「2024日月潭花火音樂嘉年華」也規劃特殊遊程體驗，可以搭乘花火船從湖面欣賞美麗的煙火，或是入住伊達邵商圈飯店，近距離感受煙火施放的震撼。