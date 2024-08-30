今天訂起來！手搖飲「3大飲品買1送1」限時12天喝

▲康青龍3大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

迎接開學季！手搖飲品牌「康青龍」特意祭出「3大飲品買1送1」優惠，包括超人氣「粉紅佳人」、「桑葚香檸」都有，即日起限時12天搶喝，只要使用指定外送平台即享優惠。

康青龍即日起至9月10日推「3大飲品買1送1」優惠，品項有「粉紅佳人」、「金蘋百香」、「桑葚香檸」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，Uber One會員消費滿額再打85折，詳細優惠內容依外送平台APP為主，數量有限、售完為止。

「粉紅佳人」是選用甘甜荔枝作為基底，佐以微酸微甜的蔓越莓，再加入椰果、蘋果片等料，咀嚼口感十足；「金蘋百香」 則嚴選茉莉花瓣與鮮翠綠茶淺焙燻製而成的茉莉綠茶，搭配新鮮甜脆蘋果丁，一杯就能喝到花香、茶香、果香，清新好喝。

▲春陽茶事也有2大飲品買1送1。（圖／春陽茶事提供）

另，春陽茶事至9月10前也祭出「2大飲品買1送1」限定優惠，品項有「甜杏凍烏龍」、「蜜桃紅茶」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，限中杯、同品項，亦可加價升級大杯，優惠內容依外送平台APP為主。

「甜杏凍烏龍」是以焙火烏龍作為基底，搭配手工熬煮甜杏凍，每一口都能喝到獨特杏仁香結合清甜茶味；「蜜桃紅茶」則是人氣飲品之一，細火慢熬的蜜桃果醬結合帶有熟成果香的春陽紅茶，果茶香十足。