搞懂「聯營航班」秒變機票達人　華航攜手21航1鐵「飛」常便利

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、中華航空

在旅遊便利的時代，上網買張機票就可以飛出國～

不過，你有聽過航空公司「聯營航班」嗎？聯營航班到底是什麼意思？對旅客有什麼好處呢？

搞懂聯營航班，等於旅遊經驗值來到達人等級，往後買機票時更能輕鬆駕馭，而華航攜手21航1鐵聯營航班，給旅客更多便利選擇飛向世界各地。





▲常買機票的旅客一定要先搞懂「聯營航班」。（圖／shutterstock）

聯營航班是什麼意思？



聯營航班是指兩個或多個航空公司之間的合作協定，雖然有多家共同經營航班，但實際上承運載客的航空公司只會有一家，稱承運航空公司。其他則稱為銷售航空公司，該航班在多個航空公司的系統中顯示為不同的航班號。

也就是說，你在A航空公司購買的機票，實際搭乘的可能是B航空公司的航班，但你依然可以通過最初購買機票的航空公司辦理登機手續、享受會員哩程等服務。

舉例：

中華航空CI9387與荷蘭航空KL808為聯營航班，每周有三班從桃園前往荷蘭阿姆斯特丹。您可透過中華航空官網訂購CI9387前往荷蘭的航班，但實際搭乘則為荷蘭航空。



▲聯營航班其實對旅客有很多好處。（圖／shutterstock）

聯營航班有什麼好處？

1. 航線網路擴大：透過各家航空公司的合作，可延伸至更多航點。

2. 轉機更方便：行李可以直接從出發地送到目的地，中間不需再次託運行李。

3. 單一行程管理：只需通過一家航空公司預訂航班，所有的航班資訊都會整合在一張機票上。

4. 哩程持續累積：旅客搭乘同一航空聯盟旗下的聯營航班，可持續累積哩程。

5. 航班無縫接軌：聯營航班通常能提供更好的航班銜接，減少等待時間。



▲中華航空與21航1鐵聯營合作，提供更便利的服務給旅客。（圖／中華航空）

中華航空目前與《21航1鐵》攜手合作，以聯營航班方式，延伸到世界各地，提供旅客更多元、便利的航班選擇，聯營航空合作夥伴包含：

歐洲地區-法國航空、ITA航空、荷蘭航空、捷克航空、西班牙歐洲航空；

北美洲-達美航空、夏威夷航空、加拿大西捷航空；

大洋洲-澳洲航空；

東北亞-日本航空、大韓航空；

東南亞-汶萊皇家航空、印尼航空、曼谷航空、菲律賓航空、馬來西亞航空、越南航空；

大陸-南方航空、上海航空、廈門航空、東方航空。

此外，華航更與德國鐵路（DB）共掛班號，是前進德國、深入內陸最輕鬆的方式。

由台灣出發的旅客，想要接軌全世界的綿密航網，從航線、轉機、行李託運、哩程累積各方面來說，搭乘華航是絕佳的優先首選。

更多訊息請洽華航官網