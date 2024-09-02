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華航ｘ荷航共飛阿姆斯特丹　荷蘭之旅輕鬆便捷

文／七逗旅遊網　圖／中華航空、shutterstock

鬱金香、風車、藝術、乳酪的交集，讓人想到荷蘭！荷蘭是許多旅遊愛好人士心目中的天堂，中華航空桃園前往阿姆斯特丹的自營航班，加上與荷蘭皇家航空的聯營航班，讓旅客前往荷蘭更便利。
 

▲▼荷蘭,旅遊,華航,阿姆斯特丹,鬱金香,七逗旅遊網。（圖／中華航空、shutterstock提供）
▲華航與荷航共飛阿姆斯特丹，旅客有更多航班選擇。（圖／中華航空）

台灣與荷蘭最近的距離，就是華航直飛阿姆斯特丹的航班。華航每周4班自營航班，再加上與荷航每周3班的聯營航班，讓前往荷蘭的旅客有更多航班選擇，旅程更舒適自在。
 

▲▼荷蘭,旅遊,華航,阿姆斯特丹,鬱金香,七逗旅遊網。（圖／中華航空、shutterstock提供）
▲荷蘭阿姆斯特丹運河美景宛如季節風情畫。（圖／shutterstock）

阿姆斯特丹是荷蘭的首都，位於荷蘭西部省份北荷蘭省，運河於17世紀「黃金時代」規劃與開鑿完成，搭乘遊船，順著悠悠的運河水流，仿佛看見了無數歷史故事。

Tripadvisor 2024 阿姆斯特丹的旅遊推薦景點，包括了安妮之家、梵谷博物館、阿姆斯特丹國家博物館、紅燈區等。如果是春季來到這裡，一定要拜訪聞名全球的庫肯霍夫花園，一睹萬紫千紅的鬱金香花田。
 

▲▼荷蘭,旅遊,華航,阿姆斯特丹,鬱金香,七逗旅遊網。（圖／中華航空、shutterstock提供）
▲荷蘭鹿特丹方塊屋外觀獨樹一格。（圖／shutterstock）

荷蘭的海港大城鹿特丹，是荷蘭第二大城。鹿特丹的旅程，可以安排鹿特丹市場、方塊屋、小孩堤防。鹿特丹市場擁有「全球最美市集」美譽，高 40 公尺、酷似馬蹄形的拱頂建築相當吸睛；方塊屋Cube House是荷蘭知名的現代建築，外觀獨樹一格，受到熱愛打卡拍照的遊客青睞。
 

▲▼荷蘭,旅遊,華航,阿姆斯特丹,鬱金香,七逗旅遊網。（圖／中華航空、shutterstock提供）
▲鹿特丹小孩堤防風車群於1997年列入世界遺產名錄。（圖／shutterstock）

小孩堤防風車群於1997年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，這裡的19座風車以及水利系統，為當地爭取許多土地，見證了荷蘭與海爭地的重要歷史。旅客有多一點時間的話，可以參觀風車內部，或是騎自行車欣賞成排風車美景。
 

▲▼荷蘭,旅遊,華航,阿姆斯特丹,鬱金香,七逗旅遊網。（圖／中華航空、shutterstock提供）
▲荷蘭羊角村小橋流水人家景緻迷人。（圖／shutterstock）

羊角村是荷蘭自助旅行者最喜歡的地方之一，村內有大小運河包圍，以船隻作為主要交通工具。搭乘遊船慢慢欣賞這個小村莊，一遊教堂、美食餐廳等，常常令人覺得別有洞天，喜歡小橋流水人家景緻的旅客，也可以住民宿，深入體驗與眾不同的荷蘭鄉村生活。

更多訊息請洽華航官網

關鍵字： 荷蘭 旅遊 華航 阿姆斯特丹 鬱金香 七逗旅遊網

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