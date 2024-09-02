隨華航及德鐵深入大城小鎮　追尋《淚之女王》德國名景

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、中華航空

想要一睹《淚之女王》德國取景地法蘭克福鐵橋、波兹坦無憂宮，或是在冬季體驗繽紛熱鬧的德國聖誕市集嗎？搭乘華航前進法蘭克福，訂機票同步預訂德鐵DB最便利，還能在機上享用米其林三星頤宮料理，令德國之旅無與倫比。





▲華航與德國鐵路的合作服務，給旅客從容舒適的旅程。（圖／shutterstock）

前往德國大城小鎮，不能不知華航與德國鐵路 Deutsche Bahn(DB) 的合作服務。旅客可選擇Rail&Fly經由法蘭克福機場或阿姆斯特丹史基浦機場，往返至德國境內約5,600個車站點的任一德鐵車站(QYG)，在火車上欣賞窗外的美景，輕鬆探索德國各個角落。





▲法蘭克福鐵橋是法蘭克福的地標。（圖／shutterstock）

德國旅遊因為韓劇《淚之女王》再次成為話題，想要親自拜訪劇中的名場景，可以從法蘭克福鐵橋開始。長約170公尺的法蘭克福鐵橋，是法蘭克福的地標，連結老城區與熱門的逛街區，最特別的是橋上掛著無數的愛情鎖，《淚之女王》劇中男主角白賢祐（金秀賢飾）與女主角洪海仁（金智媛飾）也在此橋掛上愛情鎖。





▲德國波兹坦無憂宮是一座洛可可式風格建築。（圖／shutterstock）

位於波兹坦的忘憂宮，是洛可可式的宮殿，也是旅遊的熱門景點，在《淚之女王》中出現過許多回，這裡是白賢佑和洪海仁的蜜月之地，也是洪海仁整趟蜜月旅行中最喜歡的地方，之後洪海仁在德國治療時也回到這裡。無憂宮精美的雕刻，規劃精緻的園林庭院、噴泉、無花果和葡萄藤台階，有著「普魯士的凡爾賽宮」的美稱，值得旅客細細遊賞。





▲德國法蘭克福聖誕市集每年吸引無數人潮。（圖／shutterstock）

冬天來到德國，一定要逛一回聖誕市集。由於德國很重視傳統文化及宗教，每年從11月底開始，大城小鎮紛紛布置聖誕樹、舉辦聖誕市集，為期長達一個月左右，無論紐倫堡、海德堡、慕尼黑、羅騰堡、法蘭克福，年年吸引大批旅人前來朝聖，喜愛旅遊與異國文化的你怎麼能缺席？





▲華航與台灣唯一的米其林三星頤宮中餐廳攜手合作，給旅客全新的空中餐飲體驗。（圖／中華航空）

前往德國的旅程，有機會在空中品嚐到星級美食！華航與台灣唯一的米其林三星頤宮中餐廳攜手合作，推出「高空米其林三星私房食藝」機上餐點，由頤宮精心設計專屬菜單，餐點全艙等供應，提供給旅客耳目一新的餐飲體驗。

更多訊息請洽華航官網