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「世界最美新月羊角」明起來台快閃2個月　15款麵包同步開賣

▲「世界最美新月羊角麵包」來台快閃，8/30開賣。（圖／台北喜來登提供）

▲「世界最美新月羊角麵包」來台快閃，8月30日開賣。（圖／台北喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

東京超高人氣的麵包店「BAKERY HEIDI」8月30日起來台快閃2個月，除了帶來最夯商品「新月羊角」外，還有鹽奶油捲、螺旋酥捲、可頌等15款麵包，不用飛到日本就吃得到。

東京「BAKERY HEIDI」麵包店以「世界最美新月羊角」在當地爆紅，一天可賣出500個，該商品在8年前由宮下主廚研發推出，以中歐傳統基夫利麵包為啟發，纏捲超過26層，其外型如月牙、又有宛如山羊角般的尖錐造型，因而命名為「新月羊角」。

▲「世界最美新月羊角麵包」來台快閃，8/30開賣。（圖／台北喜來登提供）

▲「BAKERY HEIDI」來台快閃也帶來人氣商品─鹽奶油捲。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登邀請東京人氣麵包店「BAKERY HEIDI」來台快閃，8月30日至10月31日在The Deli與大廳酒吧開賣，除了帶來有世界最美之稱的新月羊角外，還有鹽奶油捲、螺旋酥捲、可頌等15款麵包，以及宮下真彥主廚專為台灣設計的玄米麵包和蜂蜜無花果乳酪麵包，售價89元至199元。

鹽奶油捲、螺旋酥捲也是店內人氣商品。鹽奶油捲蓬鬆微彎的造型如綿羊角般療癒可愛，同時擁有酥脆、濃香與軟彈3種口感；螺旋酥捲以超過16層疊的可頌麵糰，外層撒上糖粒低溫烘烤一夜，外殼長時間放置仍保有酥脆口感。

▲蜂蜜無花果乳酪麵包。（圖／台北喜來登提供）

宮下主廚也為台灣研發兩款限定口味，蜂蜜無花果乳酪麵包以台灣特產龍眼蜜，揉入酸甜無花果乾與乳酪起司，外層酥脆、內裡柔軟。另一款玄米麵包則使用日產玄米粉、台灣熟糙米一同製作。

活動期間，台北喜來登大廳酒吧亦推出「HEIDI經典三明治組」，酥脆玄米吐司夾入香烤牛肉片並搭配烤蔬菜沙拉與季節飲品一同享用，套餐每份980元+10%。

▲森夜Bread & Coffee也供應麵包。（圖／業者提供）

▲森夜Bread ＆ Coffee也供應麵包。（圖／業者提供）

另外，「深夜裡的法國手工甜點」（簡稱深法）最新品牌「森夜Bread ＆ Coffee」目前試營運中，除了法式甜點，店裡也供應奶油類麵包、法棍、酸種麵包、牛奶吐司與巧巴達等品項，可外帶也可內用，搭配歐陸料理名廚宋建良監製的西芹牛肉洋芋泥、雞肝醬與抹醬，組成麵包餐。
 

關鍵字： 美食雲 世界最美新月羊角 BAKERY HEIDI 東京麵包店 新月羊角

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