吃Buffet集滿10個完食空盤特價899元　軍人教師出示證件享8折

▲敘日全日餐廳響應「國際糧損日」，用餐期間集滿10個完食空盤，整桌優惠價每人899元。（圖／六福提供）

記者黃士原／台北報導

台北六福萬怡酒店響應「國際糧損日」，館內敘日Buffet餐廳自9月9日至9月30日，平日午餐集滿10個完食空盤，即享整桌優惠價每人899元，每日限量10組。另外，9月的午餐、晚餐餐期，出示軍人證或教師證享8折。

敘日Buffet餐廳自9月9日至9月30日平日午餐推出「惜食清盤．永續期盼」活動，客人在入場時索取「光盤集點卡」，用餐期間集滿10個完食空盤，即享整桌每人899元的優惠價，每組最多4人同行，等同於6折。每日限量10組。

▲敘日全日餐廳爐烤肋眼牛排。（圖／六福提供）

此外，9月整月不分平假日，午餐、晚餐餐期出示軍人證或教師證，即享用餐8折，1張證件最多可8人同享優惠，需另收原價1成服務費。

敘日除了供應地中海紅酒燉牛頰肉、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，9月用餐還可享用肥美海鮮，包含鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、澎湖海菜鮪魚塔塔手卷，以及南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋、現煮澎湖小卷米粉，假日再加碼松葉蟹腳與生蠔料理。

▲饗饗與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的Double V聯手，推出新冰品「咖啡歐蕾帕菲」。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，饗饗與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的Double V合作，打造出散發優雅咖啡香氣的咖啡歐蕾帕菲，以特製咖啡歐蕾冰淇淋，加入了烤核桃、胡桃的堅果香，上層覆蓋綿密輕盈的鮮奶奶泡，再添加少許岩鹽，最後再撒上黑糖炙燒。即日起午、晚餐限定供應。

▲茹曦酒店Sunny Buffet 9月起新推近10款新加坡美食。（圖／雲朗觀光提供）

茹曦酒店裡的Sunny Buffet，9月至10月將新推多款新加坡美食，從沙拉、小點、主食到甜點都有，菜色包括馬來豆腐蛋沙拉、海南烤雞飯、福建炒麵、豬肉沙嗲串、麥片蝦、黑糖香蘭娘惹糕、斑蘭椰汁雪花凍、咖啡奶油泡芙，都是無限量供應。