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最高警戒！珊珊颱風襲日　4條新幹線「未來4天停駛路段公布」

▲▼日本新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲九州新幹線因應珊珊颱風，已公布停駛計畫。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

珊珊颱風襲日，預估將嚴重影響日本長達4天之久，日本氣象廳更罕見發佈最高級別的「颱風特別警報」。為了旅客安全，九州新幹線、西九州新幹線、東海道新幹線、山陽新幹線均宣布接下來4天停駛計畫與路段，提醒旅客留意。

九州新幹線宣布，29日「熊本－鹿兒島中央」區間整天停駛，「博多－熊本」區間早上8點後全部停駛；西九州新幹線則在29日當天全線停駛。

▲▼珊珊颱風路徑潛勢圖 。（圖／氣象署提供）

▲珊珊颱風路徑潛勢圖 。（圖／氣象署提供）

山陽新幹線也宣布，29日「廣島－博多」區間晚上9點後停駛，共計取消13班次，同時可能改變部分班次行駛區間，而在30日當天，預計「廣島－博多」中午前全面停駛；31日當天，「新大阪－博多」區間視天氣情況可能停駛。

東海道新幹線則表示，從30日起至9月1日三天期間，可能規劃全線或部分路段有計劃性停駛，甚至可能會出現列車長時間延誤的情況。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

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關鍵字： 珊珊颱風 日本旅遊 亞洲旅遊 颱風 天氣

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