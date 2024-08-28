開箱／新竹青草湖划SUP、搭天鵝船！有機會親睹「水翼板」表演

▲初秋迎著微風，徜徉在綠波蕩漾的湖岸風光，享受片刻靜謐。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新竹報導

青草湖乘載許多新竹人兒時的回憶，近年在市府的清淤活化下，已成為SUP、天鵝船等休閒活動勝地，幸運的話，還有機會看到教練示範時下最夯的「水翼板」表演。初秋迎著微風，徜徉在綠波蕩漾的湖岸風光，享受片刻靜謐。

▲▼青草湖乘載許多新竹人兒時的回憶，近年在市府的清淤活化下，已成為SUP、天鵝船等休閒活動勝地。（圖／記者彭懷玉攝）



青草湖距離新竹市中心僅四公里，水域平緩，近年成為年輕人口耳相傳的觀光景點。喜歡冒險的人不妨挑戰SUP立式划槳、SUP龍舟板，跟著專業教練一步步練習；較保守的旅客可登上電動踩踏船，是當中最不費力的設施；老派的人能選擇天鵝造型踩踏船，賞景之餘兼消耗卡路里。

▲喜歡冒險的人不妨挑戰SUP立式划槳、SUP龍舟板，跟著專業教練一步步練習，較保守的旅客可登上電動踩踏船，是當中最不費力的設施。（圖／記者彭懷玉攝）



席捲各大社群版面的「水翼板」在青草湖也看得到，不過為教練練習及表演之用。「水翼板」是在SUP板的底下加裝一根水翼，由於不是電動的，需仰賴自發核心力量才能前進，打著赤膊的教練靈活移動於水面，呈現蹦蹦跳跳的效果，猶如漂浮在浪頭上，十分趣味。教練指出，要成功駕馭「水翼板」並不容易，一般初學者至少要學習三個月，熟悉SUP和水域的人能更快上手。

▲打著赤膊的教練示範「水翼板」，靈活移動於水面，呈現蹦蹦跳跳的效果，猶如漂浮在浪頭上。（圖／記者彭懷玉攝）



▲造型電動船（右）四人座全票一人250元、優待票220元，可玩30分；造型踩踏船（左）同價位，可體驗50分鐘。（圖／記者彭懷玉攝）

至於費用部分，造型電動船四人座全票一人250元、優待票220元，可玩30分；造型踩踏船同價位，但可以體驗50分鐘；SUP立式划槳1100元、SUP龍舟板體驗750元，含岸上教學，均為90分鐘。水域活動一年四季皆有，4月至11月為夏季，從早上10點開放至晚上6點；11月至3月屬冬季時間，從早上10點開放至下午5點，僅水位不足時會暫停開放，民眾可至青草湖水域遊憩中心粉專了解詳情。