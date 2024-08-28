藏壽司千元保底！吉伊卡哇資料夾免費帶回家　第二波送筆記本

▲藏壽司滿額贈「吉伊卡哇資料夾」與筆記本。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

除了引起粉絲瘋狂蒐集的吉伊卡哇聯名扭蛋外，藏壽司今日再推出滿額贈，只要消費滿千，就送吉伊卡哇資料夾，9月4日起接力的是筆記本。

▲藏壽司的吉伊卡哇聯名扭蛋引起粉絲瘋狂蒐集。（圖／藏壽司提供）

藏壽司首度與日本動漫人氣角色吉伊卡哇合作，8月23日至9月22日推出18款限定扭蛋，引起粉絲瘋狂蒐集。5款「立體吊飾」中，有吉伊卡哇直接奔向熟成鮪魚的懷抱、把自己包裹進海苔中的小桃鼠；8款「徽章」呈現吉伊卡哇與朋友們大快朵頤的可愛模樣；5款「紙膠帶」則是角色們化身藏壽司小小店長，認真工作。

▲藏壽司滿額贈「吉伊卡哇筆記本」。（圖／藏壽司提供）

除了扭蛋，藏壽司今日再推出滿額贈，只要單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司IG，可以把「吉伊卡哇限量資料夾」（1份）免費帶回家，4種款式隨機發送，全台限量1萬1800份，送完為止。9月4日由「吉伊卡哇限量筆記本」接力登場，一樣4種款式隨機贈送，全台限量1萬1800份。

▲壽司郎與可口可樂合作推出刮刮卡活動，有機會抽中「馬爾地夫雙人來回機加酒」。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎與可口可樂合作推出刮刮卡活動，即日起至9月17日，到全台壽司郎點用可口可樂系列飲料，即有機會抽中壽司郎折價券、免費飲料再來一瓶，以及最大獎「馬爾地夫雙人來回機加酒」。活動期間，累積參加6次，還能解鎖加碼抽「豪華遊輪之旅雙人旅遊券」。