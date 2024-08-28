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朱銘美術館夏夜開館僅1天！北海岸藝術季9／28開跑　每周六有表演

▲2024福爾摩沙北海岸藝術季從9月28日一路展至10月20日。（圖／北觀處提供）

▲2023福爾摩沙北海岸藝術季獲「倫敦國際設計獎」，2024福爾摩沙北海岸藝術季從9月28日一路展至10月20日。（資料照／北觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

朱銘美術館一年一度的夏夜開館來了！為配合2024年福爾摩沙北海岸藝術季的「秋嵐邨音樂會」開幕式，朱銘美術館於9月28、29日兩天開放民眾免票參觀，除可入館參觀欣賞季展覽作品，9月28日也延長夜間開館時間，全票可省下350元；學生、65歲以上長者省320元。

▲朱銘美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲朱銘美術館夏夜入館。（資料照／記者彭懷玉攝）

2024福爾摩沙北海岸藝術季預計於9月28日在朱銘美術館舉行「秋嵐邨音樂會」，音樂會邀請到金曲獎得獎歌手與新生代樂團，以具有特色和穿透力的歌聲，為大家帶來風格多元的演出。「秋嵐邨音樂會」的索票方式，將陸續公告於「北觀粉絲團-幸福北海岸」與藝術季主題網站

▲2024福爾摩沙北海岸藝術季從9月28日一路展至10月20日。（圖／北觀處提供）

▲▼本次展品《10座公車亭的華麗變身》由藝術家羅景中與學生共創，已進入公車亭裝置階段。（圖／北觀處提供）

▲2024福爾摩沙北海岸藝術季從9月28日一路展至10月20日。（圖／北觀處提供）

北觀處表示，2024福爾摩沙北海岸藝術季從9月28日一路展至10月20日，今年以「濱線測繪」為題，自5月起開始一系列的自然環境教育、藝術計畫，9月也將舉辦6場藝術家工作坊，包含《海邊的鳥地方-濱海剪影計劃》工作坊，用身體感受、擬仿北海岸日常的風舞動；「《青鱗磺火》工作坊」帶民眾創作跳躍於火光與海面的藍色螢光魚群；《獻給神靈的泥供品》親子工作坊等，活動免費參加，報名連結

▲2024福爾摩沙北海岸藝術季從9月28日一路展至10月20日。（圖／北觀處提供）

▲藝術家林資芬透過藝術家工作坊與居民共創《造浪》，成品將於展期曝光。

除了工作坊，9月7日起的每周六都有精彩展演活動，前三周以金山老街為基地舉辦劇場互動表演，9月7日以環境式演出、跨界展演知名的身聲跨劇場；9月14日有世界樂器與創意擊樂為創作核心的「身聲擊樂團」，將與居民穿上甘藷造型服裝，或戴面具或使用鍋碗瓢盆為樂器，帶來土地主題的擊樂表演；第三周9月21日則由重視「故事」而「感動」的「晤出團 故事王國」進行展演。

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