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出示「國師照」夏慕尼請吃龍蝦　9月底用餐再抽7萬鑽戒

▲出示「國師照」免費吃龍蝦　王品夏慕尼9月底再抽7萬鑽戒。（圖／王品提供）

▲夏慕尼9月2日到10月31日再推出免費吃龍蝦優惠。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下「夏慕尼」攜手有「國師」之稱的唐綺陽，要為戀人帶來專屬愛情指引。9月2日到10月31日，平日到全台門市享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示活動指定畫面，就送1200元的波士頓龍蝦1隻。9月底前用餐，與同行者合照上傳IG限時動態，還有機會抽中7萬元鑽戒。

▲出示「國師照」免費吃龍蝦　王品夏慕尼9月底再抽7萬鑽戒。（圖／王品提供）

▲出示唐綺陽聯名活動畫面免費吃龍蝦。（圖／王品提供）

夏慕尼新香榭鐵板燒是不少情侶約會首選餐廳，延續七夕浪漫氛圍，攜手唐綺陽，指引戀人幸福道路，9月2日至10月31日期間平日，到全台門市享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示國師聯名活動畫面，即送1200元的波士頓龍蝦，如消費4客單人套餐或2份雙人套餐，則贈送2隻，依此類推。

▲夏慕尼於10月14日前限時販售法式雙人海陸饗宴。（圖／王品提供）

此外，夏慕尼於10月14日前限時販售法式雙人海陸饗宴，此套餐除了能同時享用日本A5和牛與白蘭地鴨胸，海鮮盤還有北海道干貝、海大蝦及大比目魚，再搭配熱帶水果醬汁。最後以酸甜清新的「草莓檸檬慕斯」為約會畫下句點。

9月底前到全台夏慕尼用餐，與同行者合照上傳IG限時動態，還有機會抽中價值超過7萬元的亞立詩求婚鑽戒。

▲季樂和牛鐵板燒的A5和牛厚切牛排。（圖／記者黃士原攝）

另外，初魚集團去年新推出的「季樂和牛鐵板燒」，主打平價也能享用到高品質食材，288元就能吃到日本A5和牛，8月中旬在遠百信義A13美食街開出台北市第2家分店。

季樂和牛鐵板燒低消一份套餐，菜單上10款套餐中，價格最便宜是288元的A5和牛漢堡肉，最貴是838元的A5和牛厚切牛排，同時還吃得到干貝與鮑魚。不吃牛也能選擇伊比利豬、桂丁雞腿排及海鮮套餐，價格318至699元。

關鍵字： 美食雲 夏慕尼 王品

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