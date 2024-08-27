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台灣米其林三星餐廳維持3家　頤宮7連霸挑戰成功

▲住雲品送米其林三星雙人套餐　雲朗旗下9館齊推住房優惠。（圖／雲朗觀光提供）

▲頤宮三星餐廳7連霸挑戰成功。（圖／雲朗觀光提供）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南星級完整名單今日出爐，一、二與三星餐廳合計49家，比去年44家成長，其中頤宮完成三星餐廳7連霸創舉，而JL Studio與態芮也維持三星殊榮。

今年米其林指南星級名單中，共有49家一、二與三星餐廳，其中包含10家餐廳新獲得一星肯定，整體表現去年的44家星級餐廳成長，其中三星餐廳頤宮完成7連霸創舉。

▲火焰片皮鴨是「頤宮」招牌菜。（圖／記者黃士原攝）

頤宮的眾多招牌菜之中，以「火焰片皮鴨」最廣為人知，其選用來自宜蘭重達3.5公斤的北京鴨，油脂豐富帶有鴨油香氣，且肉質口感恰到好處，最適合用來做片皮鴨。主廚先仔細用清水洗淨整隻鴨並去毛瀝乾，再將八角、特製醬料、五香粉、鹽糖塞入鴨肚子裡醃製兩天，待鴨子入味再過熱水並淋上鴨醋水，完成兩步驟後將鴨子放入風乾室曬乾，待半天過再放入鴨爐烘烤。

2017年創立的JL Studio維持三星餐廳，主廚林恬耀致力於開展出新加坡料理的新風貌，並大量採用台灣本地食材，希望傳遞新加坡美食的文化與精髓，從街頭小食到回憶童時光的阿嬤拿手菜，都是他的創作靈感來源。

同樣蟬聯三星餐廳的態芮，主廚何順凱擁有20年台菜與法餐的經驗，以西式料理技巧呈現，菜單巧妙呈現台灣的風土民情。菜色運用時令在地物產，甜點則以在地茶葉與水果、果乾，精準呈現台灣風味。

▲▼2024米其林官方合作夥伴。（圖／格蘭利威提供）

▲格蘭利威 榮膺米其林指南官方合作夥伴（圖／保樂力加提供）

關鍵字： 美食雲 米其林指南 頤宮 米其林三星餐廳

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