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首家冰淇淋店摘星！10家新進榜米其林一星餐廳一次看

▲雋GEN菜色之一「陳年菜脯鮑魚扣花菇」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

《台灣米其林指南2024》發布會今（27日）下午2點在台北萬豪酒店舉行，今年一星餐廳新增10家，除了有首家摘星的冰淇淋店「MINIMAL」，米其林三星名廚陳泰榮擔任餐飲總監的「雋GEN」，二星主廚黃以倫創設的「A餐廳」也都上榜。

▲雋GEN的菜色之一「鮮蟹肉干撈官燕」。（圖／記者黃士原攝）

雋GEN

國城建設集團旗下萬象餐飲繼「承」、「Liberté」之後，邀請前米其林三星名廚陳泰榮（早哥）擔任餐飲總監、胡鑑波擔任駐店行政主廚，在高雄市軟體園區的國城UFO總部一樓打造頂級粵菜餐廳「雋GEN」，初期提供3款套餐，價格分別是3680元、5280元與8880元。

接受國城建設邀約後，陳泰榮提出「不做燒臘」，希望能以傳統粵菜為骨幹，強調「食材上選、細工、滋味正宗」，並依據食材與味譜，保留一半經典傳統，一半風味創新。「陳年菜脯鮑魚扣花菇」裡面則用到陳泰榮收藏的30年客家老菜脯，切丁後與煨上6小時的鮑魚、燜煮2小時的花菇，再次燜煮2小時吊味，是道費時8小時功夫菜。

▲元紀的菜色之一「北港麻油薑羊腩」。（圖／記者黃士原攝）

元紀．台灣菜

寶成集團前董事長蔡其建創立的「寶元紀」，延攬請客樓前主廚林菊偉協助籌備的中餐廳「元紀．台灣菜」，今年4月開幕，主廚運用在地與外地食材，詮釋總經理蔡明倫記憶中的台灣菜。除了1880元起的選菜式體驗套餐，也供應位上的主廚套餐、元紀家鄉味套餐，價格2880元起。

元紀菜單上的60多道料理，充分體現蔡明倫國外念書與工作時，所懷念的家鄉味，像是迎賓小菜中有鹿港野生烏魚子、府城蟳丸，湯品有西瓜綿虱目魚湯、鹿港手工蝦丸湯，元紀手路菜有米香大甲芋泥鴨、馬告脆皮雞捲、北港麻油薑羊腩，而家鄉功夫菜也吃得台南炒鱔魚、紅糟花枝丸、麻油腰花。最後，飯麵主食則有台式米粉炒、什錦海鮮粥。

▲米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫去年10月創立「Restaurant A」。（圖／Restaurant A提供）

Restaurant A

Restaurant A是米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫創設，區分一般用餐區、8人VIP包廂及香檳吧。一般用餐區的午、晚餐定價分別4850元（加一成服務費）和6850元（加一成服務費），菜單價格已包含一套酒精或無酒精性飲品，全區座位採線上預訂，不接受現場候位。香檳吧下午及晚上各有4個時段可預約，並接受現場候位，低消700元。

繼「繁花」為創作靈感的春季菜單後，米其林新入選餐廳「Restaurant A」夏季菜單7月登場，主廚黃以倫以「食物搭配學」為創作主體，精選6組海陸食材最佳拍檔，開場冷湯是和牛搭配生蠔、冷菜是烏殼綠筍搭配白板昆布，而主菜則是脆皮豬搭配章魚。

▲EIKA盈科的生魚片。（圖／取自EIKA盈科臉書）

▲EIKA盈科的生魚片。（圖／取自EIKA盈科臉書）

盈科

自從祥雲龍吟開業以來，稗田良平一直擔任料理長，曾帶領餐廳連續5年拿到米其林二星，不過他於2022年底離職，展開自己的事業。經過一年多籌備，與初魚餐飲集團合作的新餐廳「EIKA盈科」在今年1月開幕，地點位於台北市迪化街商圈，餐廳座位數並不多，大廳用餐區僅有16個座位，獨立包廂可容納5-7人。餐費每人8800元+10%。

稗田良平是龍吟創辦人山本征治的得意門生之一，透過瞭解台灣各地的文化、歷史、傳統與食材，依循季節變換，結合龍吟流技法與創意料理，展現在地的旬味風土。如今開設屬於自己的餐廳，稗田良平不局限使用台灣食材，同時也會把餐飲趨勢融入自己的料理中。

▲SENS最新一季菜單以「果漾綻放：淬鍊經典」作為創作主題。（圖／取自SENS臉書）

SENS

SENS法式餐廳是艾斯奇餐飲版圖中首家法式料理，星級主廚吳定祐以經典法餐手法與台灣當地時令食材融合，最新一季菜單以「果漾綻放：淬鍊經典」作為創作主題，將台灣盛產的優質水果結合法式烹飪藝術與擺盤美學，把梅爾檸檬、黃金莓、中山月拔、吉康菜、油菜花，並透過與法式醬汁元素的結合，保留自然風味，呈現精緻化的色澤與視覺感。

▲Wok by O`BOND由知名酒吧Tei by O`bond的經營者劉明杰所創立。（圖／取自米其林指南網站／Wok by O`BOND）

Wok by O'BOND

由知名酒吧Tei by O'bond的經營者劉明杰所創立，他善用自身的調酒師背景，與主廚曾治淮一同設計菜單，規劃出環繞主題意象的用餐體驗。曾治淮透過西式料理與調酒技法，解構並重塑食材的既有風味。

▲NOBUO初夏菜單「馬頭魚．螢烏賊」。（圖／記者黃士原攝）

NOBUO

擁有超過20年廚涯、曾在米其林推薦餐廳任職的名廚Nobu Lee李信男，今年初在台北市中正區的巷弄內打造全新餐廳「NOBUO」，藉由當代料理呈現大自然四季更迭之美。李信男相信食材沒有貴賤之分，黑松露和胡蘿蔔本質都是生於自然中，在餐桌上都可以找到屬於自身的價值。

▲L’Atelier par Yao隱身台中市太平區一處靜謐住宅裡。（圖／L’Atelier par Yao提供）

L’Atelier par Yao

隱身台中市太平區一處靜謐住宅的L’Atelier par Yao，主廚由法國返台，擅於運用本地和進口食材，透過亞洲烹調技巧呈現當代法國美食。此外，侍酒師也會透過與客人自然的互動，彈性依照個人需求設計酒款與無酒精飲品。

▲Circum-菜色「榛果｜巧克力｜銅鑼燒」。（圖／取自Circum-臉書）

Circum-

Circum-是T+T主廚蔡元善與羅偉誠、陳泊均聯手在去年創立的當代亞洲風味餐廳，以法式料理手法詮釋華人散落在全球各地的民族精神，與中式記憶風味。

▲「-196℃／草莓／洛神／乳脂」。（圖／記者黃士原攝）

MINIMAL

隱身於台中草悟道巷弄內的MINIMAL，是從米其林一星餐廳「澀（Sur-）」延伸成立，今年從比登推介晉升一星。熱愛冰淇淋的主廚萬士傑以現代料理概念詮釋冰淇淋，在迎來三周年的春季新菜單，顛覆冰淇淋口味選擇導向，而是以「溫度」主軸來編排套餐，呈現冰淇淋在零下各種溫度帶的冰晶狀態與口感。

▲▼2024米其林官方合作夥伴。（圖／格蘭利威提供）

關鍵字： 美食雲 米其林指南

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