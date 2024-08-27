不斷更新／《2024台灣米其林指南》名單公布　頤宮7連霸三星餐廳

▲《台灣米其林指南2024》發布會今登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君、黃士原／台北報導

《台灣米其林指南2024》發布會今（27日）下午2點在台北萬豪酒店舉行，《東森新媒體ETtoday》不斷更新今年特別獎、星級餐廳、綠星餐廳名單，今年一星餐廳新增10間，包括7間新進榜與3間晉升為一星餐廳，而頤宮也順利七連霸三星餐廳殊榮。

台灣米其林董事長毛行健表示，米其林指南進入台灣邁入第7年，這段期間為台灣餐飲帶來許多改變，如消費者更願意透過餐飲，了解主廚與餐廳的理念，同時，米其林指南也吸引更多美食愛好者來到台灣，就有日本旅客留言表示「台南小吃真的太好吃了！」更因為有米其林指南，幫助台灣吸引更多優秀餐飲人才。

▲2024米其林指南侍酒師大獎。（圖／記者蔡玟君攝）

「侍酒師大獎」

曾雅惠

元紀

地址：台中市西屯區安和東路5號

▲2024米其林指南服務大獎。（圖／記者蔡玟君攝）

「米其林服務大獎」

許縕珊

斑泊

地址：台北市中山區樂群二路265巷38號

「年輕主廚大獎」

陳莛諭

卉寓

地址：台中市西區昇平街22巷3號1樓

「米其林綠星餐廳」

Embers

地址：台北市大安區仁愛路四段122巷24號

好嶼 HOSU

地址： 106台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄14號

小小樹食(大安路)

地址：台北市大安區大安路一段116巷17號

山海樓

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

THOMAS CHIEN

地址：高雄市前鎮區成功二路11號

陽明春天(士林)

地址：台北市士林區菁山路119-1號

「一星餐廳」

A CUT

地址： 104105台北市中山區遼寧街177號2樓

Ad Astra

地址： 10450台北市中山區中山北路二段45巷23號

斑泊

地址：台北市中山區樂群二路265巷38號

De Nuit

地址：台北市大安區信義路四段175號

鹽之華法式餐廳

地址：台中市西屯區市政路581-1號

Forchetta

地址：台中市西屯區惠中六街15號

富錦樹台菜香檳（松山）

地址：台北市松山區敦化北路199巷17號1樓

金蓬萊遵古台菜

地址：台北市士林區天母東路101號

Haili

地址：高雄市前金區成功一路264-1號2樓

Impromptu by Paul Lee

地址：台北市中山北路二段39巷3號B1（晶華酒店）

INITA

地址： 台北市松山區八德路三段12巷52弄1號1樓

謙安和

地址：台北市106大安區安和路一段127巷4號

吉兆割烹壽司

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號

文公館La Maison de Win

地址： 407台中市西屯區文心路二段636號

明福台菜海產

地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

米香台菜餐廳

地址：台北市中山區樂群二路55號3樓

山海樓

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

俺達の肉屋 日本和牛燒肉店

地址： 台中市西區公益路192-1號

巴黎廳1930X高山英紀

地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓

欣葉 鐘菜

地址： 10491台北市中山區樂群二路199號

承 Sho

地址： 806高雄市前鎮區中華五路806號

澀 Sur-

地址:台中市北區育德路201號

明壽司

地址：台北市中山區雙城街25巷6之3號

鮨隆Sushi RYU

地址：台北市中山區新生北路二段60-5號

壽司芳

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄12號

T+T

地址：台北市松山區敦化北路165巷11號

請客樓／台北喜來登大飯店

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

天香樓／亞都麗緻大飯店

地址：台北市中山區民權東路二段41號

雅閣／台北文華東方酒店

地址：台北市敦化北路158號3F

彧割烹

地址：台北市松山區三民路9-1號

ZEA

地址： 106台北市大安區仁愛路四段300巷20弄5號

A（新進一星餐廳）

地址：台北市大安區忠孝東路三段282號四樓新光三越Diamond Towers 二館4樓

Circum-（新進一星餐廳）

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號B2

盈科EIKA（新進一星餐廳）

地址：台北市大同區民樂街58號

雋GEN（新進一星餐廳）

地址：高雄市前鎮區復興四路8號

L'atelier par Yao（新進一星餐廳）

地址：台中市太平區新福十六街68號2樓

MINIMAL（新進一星餐廳）

地址：台中市西區美村路一段133巷16號

NOBUO（新進一星餐廳）

地址：台北市中正區泰安街8號

Sens（新進一星餐廳）

地址：台北市松山區民生東路三段127巷12號

WOK by O'BOND（新進一星餐廳）

地址：台北市中山區龍江路18號

元紀（新進一星餐廳）

地址：台中市西屯區安和東路5號

「二星餐廳」

L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳

地址：台北市信義區松仁路28號

logy

地址：台北市大安區安和路一段109巷6號

渥達尼斯磨坊

地址： 10489台北市中山區建國北路一段61號GF

牡丹Tempura

地址：台北市大安區四維路52巷17號

RAW

地址：台北市中山區樂群三路301號

「三星餐廳」

JL Studio

地址：台中市南屯區益豐路四段689號2樓

頤宮中餐廳／君品酒店

地址：台北市大同區承德路一段3號17F

Taïrroir 態芮

地址： 10462台北市中山區樂群三路299號6樓



▲格蘭利威 榮膺米其林指南官方合作夥伴（圖／保樂力加提供）