和牛漢堡排吃到飽　晶華栢麗廳9／13起連10天「餐檯升級不加價」

▲晶華酒店9月13日至22日將栢麗廳變身為BBQ烤場。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

每年都舉辦烤肉派對的台北晶華酒店，9月13日至22日將栢麗廳變身為BBQ烤場，午餐及晚餐除了備妥超過30種海陸料理外，今年更加碼推出韓式烤肉、日式和牛漢堡排及美式厚切爐烤牛排，餐檯升級不加價。

▲日式漢堡排吃到飽。（圖／晶華提供）

今年中秋節檔期，栢麗廳主打異國烤肉，行政主廚張明志以韓式烤肉、日式漢堡排以及美式炭烤肉排為3大主軸，韓式烤肉區除了端出以大火直烤、香氣四溢的現切豬五花外，餐檯上也將提供包肉生菜、韓式辣醬、包飯醬，以及涼拌海帶芽、芝麻油黃豆芽、酸甜醃蒜頭、涼拌韭菜等正宗韓式小菜。

▲美式炭烤區提供厚切冠軍爐烤牛排。（圖／晶華提供）

日式漢堡排區的主角，則是以日本和牛肉手打而成的多汁漢堡排，可搭配紅酒松露醬、Q彈的越光米、半熟溫泉蛋一同享用，另有脆蒜片、醃洋蔥、簬蕎、漬大根等4款清爽佐餐小食。美式炭烤區提供厚切冠軍爐烤牛排，有經典美式BBQ、蜂蜜芥末、辛香黑胡椒、義大利香料奶油、香料蘑菇、四川花椒、法式紅酒、墨西哥辣味及蒜味酸奶，合計9款風味烤肉醬可搭配。

此外，「晶華美食到你家」平台則推出3款熟食外帶的中秋烤肉分享餐，包括以直火豪邁燒烤的美國極黑牛戰斧牛排、重達1.5公斤的厚切爐烤肋眼牛，以及軟嫩入味的美式烤豬肋排為主角的豐美烤肉組合，每套3680元起，即日起開放預訂。

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

另外，搶攻夏日餐飲商機，礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳10月15日前，推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色升級不加價，府城蝦捲、蚵仔煎、現沖牛肉湯等30道經典菜色吃到飽，而且午餐可以從12點一路吃到下午4點。