大苑子「酪梨系列」重磅回歸　放了整顆鮮奶布丁

▲大苑子酪梨系列回來了。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「大苑子」的「酪梨系列」重磅回歸，選用台產酪梨搭配特A級許慶良鮮乳，口感香醇滑順，其中「酪梨布丁鮮奶」加了整顆鮮奶布丁，奶味更升級，即日起於全門市限時開賣。

大苑子「酪梨系列」回歸，「酪梨布丁鮮奶」嚴選台產酪梨結合特A級許慶良鮮乳打成酪梨鮮奶，再放進整顆手工鮮奶布丁增添風味，口感綿密又濃郁，同步也喝得到「酪梨鮮奶」，售價皆為80元，期間限定、售完為止。

▲大苑子推出學生限定優惠 。

隨著開學季即將到來，大苑子也推出學生限定優惠，8月28日起至8月31日限時4天只要憑學生證或穿學生制服至全台門市消費，即可享「布丁奶茶大杯2杯89元」優惠。

▲五桐號推出2款夏季新品。（圖／記者蕭筠攝）

另一手搖飲業者「五桐號」推出2款全新夏季飲品，其中「芋見椰椰奶奶」以新鮮芋頭製成芋泥鋪在底層，搭配if100%椰子水與鮮甜椰漿製成的清涼冰沙，每一口都能喝到濃濃椰香，售價89元；另一杯「青梅烏龍凍飲」選用金萱烏龍結合梅子醬打造酸甜滋味，再加入滑順綠茶凍，回甘又解渴，售價45元起，即日起在全門市開賣。

為歡慶新品上市，即日起至9月15日凡消費任一飲品即可享「免費加料」，加料品項有綠茶凍、黑糖粉粿、杏仁凍，每杯飲品限加1份。