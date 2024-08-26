五桐號「全品項免費加料」限時21天搶！加碼喝2款夏季新飲品

▲五桐號夏季最新2款飲品全門市開喝。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「五桐號」夏季最新2款飲品來了，不僅有芋泥搭配椰子水+椰漿製成的冰沙組合，還有清爽系金萱烏龍茶結合梅子醬，清涼又消暑，即日起於全門市上市，並祭出限時21天「全品項免費加料」活動，飲料控不能放過。

▲「芋見椰椰奶奶」吸得到綿密芋泥；青梅烏龍凍飲則加了綠茶凍。

五桐號推出全新2款飲品，其中「芋見椰椰奶奶」是以新鮮芋頭製成芋泥鋪在底層，搭配if100%椰子水與鮮甜椰漿製成的清涼冰沙，每一口都能喝到濃濃椰香，售價89元；另一杯「青梅烏龍凍飲」選用金萱烏龍結合梅子醬打造酸甜滋味，再加入滑順綠茶凍，回甘又解渴，售價45元起，即日起在全門市開賣。

為歡慶新品上市，即日起至9月15日凡消費任一飲品即可享「免費加料」，加料品項有綠茶凍、黑糖粉粿、杏仁凍，每杯飲品限加1份。

▲迷客夏推出甜品「手作麻糬仙草奶露」。（圖／迷客夏提供）

另外，迷客夏近日推出甜品「手作麻糬仙草奶露」，把仙草凍、脆啵啵球、黃金Q角、綠茶凍全部裝進碗裡，還吃得到全新軟Q鮮奶麻糬，5種配料一次滿足，並提供香醇綠光鮮奶奶露、帶有濃郁米香的玄米抹茶奶露共2種醬料選擇，每碗售價皆為75元。

手作麻糬仙草奶露限於台南地區10間迷客夏門市販售，包括東安店、華平店、小北店、北安店、新興店、仁和店、市醫店、崇明店、南門店及安和店，售完為止。