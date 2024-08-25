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桃園首店！人氣火鍋「雞湯大叔」藝文店明開幕　今日開放訂位

▲雞湯大叔。（圖／取自雞湯大叔臉書）

▲雞湯大叔桃園藝文店明天開幕。（圖／取自雞湯大叔臉書）

記者黃士原／台北報導

繼新店大坪林店與新莊店後，台北市人氣火鍋「雞湯大叔」桃園首店，終於要在明天（8/26）開幕，今日開放線上訂位

雞湯大叔原定6月同時開出3家分店，不過日期全都延後，新莊店、新店大坪林店分別是7月23日、8月20日開幕，桃園第一家分店─藝文店，則是明天跟大家見面，即日起開放訂位。

▲雞湯大叔。（圖／記者黃士原攝）

▲雞湯大叔最大特色是顧客用餐前，可以先免費試飲再決定湯頭口味。（圖／記者黃士原攝）

雞湯大叔最大特色是顧客用餐前，可以先免費試飲再決定湯頭口味，常態湯頭共有兩種，分別為「蔬果雞湯」與「白蘭地燉雞湯」。其中「白蘭地燉雞湯」以洋蔥、紅蘿蔔、老母雞熬煮，並添加上迷迭香、百里香，而附上的一小杯白蘭地，可以在湯頭煮滾之後，分批加入，香氣更加迷人。

餐費部分，依主餐品項而定，有雞胸肉、雞腿排、雪花牛、小羔羊、板腱牛、翼板牛、海鮮拼盤可選，價格為368元至468元。另外，如果不想吃青菜，也能換成肉盤、蛤蜊或鮮魚。此外，餐廳7月至9月推出雞湯大叔韓味季，除了韓味十足大叔鍋外，還有韓國家庭美食代表的手抓飯、釜山串串魚板、韓系泡菜花枝漿、涮涮章魚片與韓系年糕。

▲問鼎吃到飽方案，有888元、1288元及1688元3種價位。（圖／馬辣集團提供）

另外，原本提供單點的宮廷鍋物「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10周年，8月20日起再推出吃到飽方案，有888元、1288元及1688元3種價位（晚餐及假日需酌加100元），可無限享用頂級和牛、美國無骨牛小排（肩）、天使大紅蝦、北海道大干貝、九孔鮑魚等奢華食材。選用1288元、1688元方案，再送巨無霸手臂蝦或加勒比海大龍蝦。
 

關鍵字： 美食雲 雞湯大叔

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