屋馬燒肉宣布走出台中　全台開設300多間快閃店

▲屋馬燒肉宣布走出台中。（圖／取自屋馬燒肉臉書）

記者黃士原／台北報導

有台中最強燒肉美譽的「屋馬燒肉」，為了讓更多人吃到美味燒肉，經營團隊決定走出台中，在全台各地開設快閃店，數量將達300多間，餐廳也表示會盡快宣布快閃地點。

2008年創立的屋馬燒肉，有台中最強燒肉美譽，也是許多人到當地必吃餐廳之一，即使目前已有7家分店，但仍是一位難求。除了大份量燒肉、貼心的服務，不少網友認為作為副餐的「雞湯」以及「海鮮粥」更是一絕，還有人說「吃了好幾次，覺得本體就是海鮮粥吧」。

▲屋馬燒肉宣布走出台中。（圖／取自屋馬燒肉臉書）

雖然屋馬燒肉已有7家店，但都開在台中市，想吃就只能跑來中部。為了讓更多人吃到美味燒肉，業者今日在官方FB宣布走出台中，將在全台各地開設快閃店，數量將達300多間。營運團隊也表示，「我們會盡快宣布快閃地點，期待與各位在全台相見」。

對於屋馬要在全台開設300家快閃店，網友紛紛表示「是中秋烤肉快閃店嗎」、「直接駐點了吧」、「高雄高雄！快點來」、「來來來，等很久了」、「宜蘭拜託」、「新竹市求開店」。

▲「老井極上燒肉」必加點「30公分厚切牛舌」（需事先預訂）。（圖／貪吃巧達 In Taichung提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

另外，老井極上燒肉除了台中3家分店、竹北1家店，今年夏天正式進軍台北市，插旗信義區，跟刁民酸菜魚信義松仁店當鄰居，8月17日開始試營運，同時開放1個月內的線上訂位。

信義店菜單上有7款燒肉套餐，價格依主餐的肉品等級而定，雙人套餐從1990元起至5490元，3人從2890元至1萬元。副食有日式壽司、海鮮粥、鍋物及各式甜品，醋飲、雞湯和小菜還可以無限續點。