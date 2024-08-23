板橋名店「小潘鳳梨酥」8／28起連休18日　兩間門市皆不對外販售

▲小潘蛋糕坊去年休息17天，恢復營業首日的排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕再度店休，8月28日起至9月14日（共18日），中正與和平兩間門市，皆不對外販售。至於何時恢復營業，店員僅表示無法確定，等老闆指示再公告。

新北市板橋知名糕餅店小潘蛋糕坊每年中秋前夕都會出現排隊人潮，業者去年首度連休17天，業界人士推估，應該是為了消化中秋節訂單。而今日稍早店家也公告，8月28日至9月14日共18日，中正與和平兩間門市，皆不對外販售。

小潘蛋糕坊去年休息17天，恢復營業首日一早6點就有人來排隊，隊伍綿延數百公尺，而下午1點開賣，第1位民眾就帶走200盒，之後不少人購買數量也超過百盒。小潘鳳梨酥在許多通路也買得到，為何還是有這麼多人特地到門市排隊購買？一位民眾解釋，外面販售的鳳梨酥因為需要單顆包裝，外皮做得比較硬，而板橋總店賣的是裸裝，口感會比較酥脆，所以才會吸引這麼多人來搶購。

▲彰化不二坊8月26日至9月13日門市暫停販售。（圖／記者唐詠絮攝）

另外，不二坊昨日公告，8月26日至9月13日門市暫停販售，期間僅提供完成電話預購訂單取貨，顧客到現場請敲鐵捲門，並告知取貨人姓名、電話和取貨數量。9月14日至9月17日恢復門市販售，原本周一例休日（9/16）也會正常營業。

