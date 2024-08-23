五桐號超萌「吉伊卡哇飲料杯」來了！還有小八貓、兔兔封膜

▲「五桐號X吉伊卡哇」聯名今天開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

風靡全日本的超人氣漫畫《吉伊卡哇》降落手搖品牌「五桐號」，聯手推出4款限定杯身、3款封膜，通通看得到超夯角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔等軟萌身影；加碼推「吉伊卡哇超萌便利貼」，消費滿額即可加購，即日起限時39天於全門市開跑，售完為止。

▲超可愛飲料杯看得到吉伊卡哇3人氣角色。

▲3款封膜有吉伊卡哇、小八貓及兔兔款。

五桐號驚喜聯名《吉伊卡哇》，把主角人物的呆萌模樣做成療癒飲料杯，有心地善良卻愛哭的吉伊卡哇、樂觀又擅長說話的小八貓，以及活潑灑脫的兔兔，搭配不同主題分別推出4款杯身，結合粉、藍、綠、紅等色系，萌度再升級，還有吉伊卡哇、小八貓、兔兔等3款封膜，可愛爆表，即日起至9月30日於全門市限時登場。

▲吉伊卡哇超萌便利貼消費滿額即可加購。

此外更推出2款「吉伊卡哇超萌便利貼」，同樣搭配3人氣角色的圖案，只要於門市消費滿100元即可用49元加購，數量有限，售完為止。

▲「可不可熟成紅茶 x BABY MILO®」首度跨界聯名。（圖／可不可熟成紅茶提供）

「可不可熟成紅茶」近日則找來日本潮流品牌BAPE®支線「BABY MILO®」跨界合作，一共打造2款全新聯名飲品、3款設計杯身、2款杯膜和4款周邊；飲品有「烏米紅茶」、「荔香烏米」，皆是以烏米紅茶作為基底，分別搭配帶有米香的烏龍茶，以及荔枝、葡萄柚、蜂蜜的組合，口感清爽、茶香十足。

聯名飲料杯則有3款設計，選用吸睛迷彩綠、粉、藍色系搭配BABY MILO®經典的動物家族角色，還能看到可不可代表人物「成哥」的呆萌身影，又潮又可愛，杯膜也印上猿人手拿飲料杯的圖案，一共2款造型，時尚度滿分。

▲加碼收4款周邊小物。

加碼收4款周邊商品，同樣以BAPE®經典3色猿人迷彩作為設計主軸，有「700ml透明吸管杯」、「馬克杯2入組」、「金屬鑰匙圈」及「飲料提袋（2款）」，最低點數加購199元就能入手；同步推出「可圓可扁中秋禮盒」，內含超夯扁可頌及灌餡蛋捲，是以可不可招牌熟成紅茶結合香甜奶油製成，以上聯名商品8月28日起於全門市開賣。

聯名期間也推出6款期間限定主題店卡，是以BABY MILO®動物家族成員作為主角搭配猿人迷彩，每張店卡皆為不同角色分佈於全台門市中，粉絲肯定要搶收集。

▲磁鐵盲包只送不賣。

為歡慶新聯名開跑，8月28日起凡於門市購買任一杯聯名新品還可獲得限量輪盤刮刮卡1張，有機會獲得會員點數及各式飲品折價券；會員消費滿額還有機會獲得BABY MILO®磁鐵盲包、貼紙包，數量有限、送完為止。