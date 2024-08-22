可不可聯名日本潮牌BAPE！超帥迷彩手搖杯、4款周邊搶先看

▲「可不可熟成紅茶 x BABY MILO®」首度跨界聯名。（圖／可不可熟成紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」驚喜找來日本潮流品牌BAPE®支線「BABY MILO®」合作，把經典的迷彩花色、猿人圖案結合可不可代表人物「成哥」，打造一系列超潮聯名，不僅有限定飲料杯、飲品，還有4款周邊小物、禮盒等，8月28日起正式上市。

▲聯名飲品有「烏米紅茶」、「荔香烏米」2款。

「可不可 x BABY MILO®」首度跨界聯名，一共打造2款全新聯名飲品、3款設計杯身、2款杯膜和4款周邊；飲品有「烏米紅茶」、「荔香烏米」，皆是以烏米紅茶作為基底，分別搭配帶有米香的烏龍茶，以及荔枝、葡萄柚、蜂蜜的組合，口感清爽、茶香十足。

▲杯膜也換上猿人手拿飲料杯的圖案。

聯名飲料杯則有3款設計，選用吸睛迷彩綠、粉、藍色系搭配BABY MILO®經典的動物家族角色，還能看到可不可代表人物「成哥」的呆萌身影，又潮又可愛，杯膜也印上猿人手拿飲料杯的圖案，一共2款造型，時尚度滿分。

▲同步推出4款周邊商品。

加碼收4款周邊商品，同樣以BAPE®經典3色猿人迷彩作為設計主軸，有「700ml透明吸管杯」、「馬克杯2入組」、「金屬鑰匙圈」及「飲料提袋（2款）」，最低點數加購199元就能入手；同步推出「可圓可扁中秋禮盒」，內含超夯扁可頌及灌餡蛋捲，是以可不可招牌熟成紅茶結合香甜奶油製成，以上聯名商品8月28日起於全門市開賣。

除外，聯名期間也推出6款期間限定主題店卡，是以BABY MILO®動物家族成員作為主角搭配猿人迷彩，每張店卡皆為不同角色分佈於全台門市中，粉絲肯定要搶收集。

▲▼聯名磁鐵盲包、貼紙包只送不賣。

為歡慶新聯名開跑，8月28日起凡於門市購買任一杯聯名新品還可獲得限量輪盤刮刮卡1張，有機會獲得會員點數及各式飲品折價券；會員消費滿額還有機會獲得 BABY MILO®磁鐵盲包、貼紙包，數量有限、送完為止。

▲「Mr.Wish x Kakao Friends」推出一系列超萌聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，手搖飲品牌「Mr.Wish」近日則找來Kakao Friends聯名，首推2款全新飲品，「桃氣啵啵」是選用蜜桃冰沙搭配蜜桃果丁、脆口晶球啵啵，並以桃子造型罐盛裝；「芒果奶露」則是芒果果肉結合特製厚奶冰沙，再放進咕溜西米露增添口感，芒果口味使用萊恩造型罐搭配，售價皆為95元，2款造型罐一共有10種杯身搭配5款造型蓋，通通看得到萊恩、桃子的身影。

▲Kakao Friends的9人氣角色也躍上手搖杯身、隨行瓶。

飲料杯也換上全新聯名紙杯，一共10款式，集結9人氣角色包括萊恩、桃子、FRODO、NEO、TUBE、MUZI、JAY-G、Con、Choonsik，不僅有個別角色專屬飲料杯，還有大集合款式，搭配限定杯膜；隨行瓶也以8角色萌樣換上全新聯名包裝，即日起於全門市上市。

▲保冷袋有3款式選擇。

加碼推出4款加價周邊商品，即日起搶先開賣的有「輕巧保冷袋」，提供「桃子賊笑款」、「春植比心款」、「萊恩紅心款」共3種款式選擇，保冷袋輕盈好攜帶，內層有保溫防水層，可做到輕度防水與保溫，加價購39元；還有「淘氣文件夾」，一次就能獲得萊恩海藍款、桃子粉柔款共2款，加價購49元，以上周邊數量有限、售完為止。

▲冷飲隨行杯採雙面角色設計。

8月30日起Kakao Friends周邊小物再推「冷飲隨行杯」，超萌雙面角色圖案，一次收集桃子、萊恩的可愛模樣，採用Tritan材質、容量為700ml，限裝冷飲，加價購199元。

「萌萌帆布包」有「黃色春植陽光款」、「藍色萊恩&春植藍夜款」2款選擇，且分別附上春植搖呼拉圈的咖啡色皮革卡套、萊恩舞動的卡其色皮革卡套，萌度再升級，加價購239元，數量有限、售完為止。