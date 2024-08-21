「S Hotel」改名半年爆停業！業者證實：今天最後一天

▲「美憬閣MGallery」今年3月才換上新招牌，不料，酒店只營業到今天。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

台北敦化北路上的「S Hotel」酒店，是汪小菲為前妻大S豪砸3.5億元創立的酒店，因兩人離婚，去年底汪小菲將其改名為「美憬閣MGallery」，今年3月才換上新招牌。不料，酒店傳出停業消息，記者實際致電「美憬閣」，櫃檯人員證實只營業到今天，具體原因不便透露，也不接受任何採訪。

2017年，汪小菲在台北市松山區敦化北路上，耗資新台幣3.5億元為大S開立「S Hotel」酒店，而後來雙方離婚鬧僵。去年底汪小菲宣布將酒店名改為「美憬閣」，今年3月將「S」招牌撤下，改成新名稱「MGallery」的「M字」。

然而，近日有許多網友爆料，表示收到酒店信件表示「從8月21日開始美憬閣就要停業。」實際致電「美憬閣」，櫃檯人員證實的確只營業到今天，自即日起就不接受訂房，但具體原因不便透露，也不接受任何採訪。實際上官網和booking.com、Trip.com平台，均已顯示無法訂房。

▲▼「美憬閣MGallery」booking.com、Trip.com均已不能預訂房間。（圖／翻攝自官網）



法國雅高酒店集團(Accor)旗下的美憬閣 (MGallery Hotels) 2024年4月首度進駐台灣，就是接手先前的「S Hotel」，然而今（21日）之後暫時住不到了。

另外，才在2022年8月完成整修的茹曦酒店，所在地預計要在兩年內進行都更，外界盛傳飯店要被拆掉了。對此，茹曦酒店回應，與富邦的合約是到2027年，目前不清楚後續進度為何。