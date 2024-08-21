ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「S Hotel」改名半年爆停業！業者證實：今天最後一天

▲「美憬閣MGallery」今年3月才換上新招牌。不料，酒店只營業到今天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「美憬閣MGallery」今年3月才換上新招牌，不料，酒店只營業到今天。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北敦化北路上的「S Hotel」酒店，是汪小菲為前妻大S豪砸3.5億元創立的酒店，因兩人離婚，去年底汪小菲將其改名為「美憬閣MGallery」，今年3月才換上新招牌。不料，酒店傳出停業消息，記者實際致電「美憬閣」，櫃檯人員證實只營業到今天，具體原因不便透露，也不接受任何採訪。

2017年，汪小菲在台北市松山區敦化北路上，耗資新台幣3.5億元為大S開立「S Hotel」酒店，而後來雙方離婚鬧僵。去年底汪小菲宣布將酒店名改為「美憬閣」，今年3月將「S」招牌撤下，改成新名稱「MGallery」的「M字」。

然而，近日有許多網友爆料，表示收到酒店信件表示「從8月21日開始美憬閣就要停業。」實際致電「美憬閣」，櫃檯人員證實的確只營業到今天，自即日起就不接受訂房，但具體原因不便透露，也不接受任何採訪。實際上官網和booking.com、Trip.com平台，均已顯示無法訂房。

▲「美憬閣MGallery」booking.com、trip.com均已不能預訂房間。（圖／翻攝自官網）

▲▼「美憬閣MGallery」booking.com、Trip.com均已不能預訂房間。（圖／翻攝自官網）

▲「美憬閣MGallery」booking.com、trip.com均已不能預訂房間。（圖／翻攝自官網）

法國雅高酒店集團(Accor)旗下的美憬閣 (MGallery Hotels) 2024年4月首度進駐台灣，就是接手先前的「S Hotel」，然而今（21日）之後暫時住不到了。

另外，才在2022年8月完成整修的茹曦酒店，所在地預計要在兩年內進行都更，外界盛傳飯店要被拆掉了。對此，茹曦酒店回應，與富邦的合約是到2027年，目前不清楚後續進度為何。

關鍵字： 台北市旅遊 S Hotel 美憬閣MGallery 茹曦酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

推薦閱讀

韓國爆紅「壓扁可頌」升級版超商開賣

韓國爆紅「壓扁可頌」升級版超商開賣

「S Hotel」改名半年又停業！業者證實

「S Hotel」改名半年又停業！業者證實

日本記名式「西瓜卡」9/1起重新開賣

日本記名式「西瓜卡」9/1起重新開賣

全聯X清原合作全新芋頭甜點　銅板價就能吃

全聯X清原合作全新芋頭甜點　銅板價就能吃

讓世界認識台灣　101點燈感動日本人

讓世界認識台灣　101點燈感動日本人

台中脆口「蝴蝶結可頌」交織冰涼內餡

台中脆口「蝴蝶結可頌」交織冰涼內餡

新飯店「嵨開安旅」2025插旗台北東區

新飯店「嵨開安旅」2025插旗台北東區

鹿港30年蛋黃酥老店啟動中秋快閃

鹿港30年蛋黃酥老店啟動中秋快閃

拿軍人、教師證「1人450元」爽玩樂園

拿軍人、教師證「1人450元」爽玩樂園

漢堡王今天「5吋華堡免費送」！

漢堡王今天「5吋華堡免費送」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣文博會在台南　10米高巷仔貓必拍

南港「二手市集」逛50攤位！快閃2天

獨／門前隱味牛肉麵昆明店菜單搶先看

貴子坑露營場「免費觀星營」開放報名

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

小椅上開嗑最接地氣！蘆洲麵線三輪車　

竹子湖金針花滿開！2家一起賞200元

平緩好走有樹蔭遮陽！宜蘭森林浴步道

陽明山「4間山林系寶藏旅宿」避暑去

熱門行程

最新新聞更多

韓國爆紅「壓扁可頌」升級版超商開賣

「S Hotel」改名半年又停業！業者證實

日本記名式「西瓜卡」9/1起重新開賣

全聯X清原合作全新芋頭甜點　銅板價就能吃

讓世界認識台灣　101點燈感動日本人

台中脆口「蝴蝶結可頌」交織冰涼內餡

新飯店「嵨開安旅」2025插旗台北東區

鹿港30年蛋黃酥老店啟動中秋快閃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366