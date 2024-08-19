國旅大衰退「離島也很慘」！馬祖業者嘆8月住房剩2成：都出國了

▲國旅衰退，離島人潮也大幅減少，馬祖業者嘆今年暑假8月住房剩2成。上圖為北竿芹壁村。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

有學者日前指出，今年全台10大旅館營收衰退，來台旅客與出國旅客比呈現觀光逆差，導致國旅大幅衰退，直言若無突破性作為，旅宿業今年底到明年恐會有倒閉潮。國旅衰退不只出現在花蓮、墾丁，連離島都很慘，馬祖當地旅宿業者就表示，今年8月平均住宿僅剩1到2成，當地業者擔憂，今年恐提早迎來淡季。

▲數據指出全台10家上市櫃旅館營收嚴重衰退。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

根據數據指出，截至7月將近有1千萬出國人次，反觀來台旅客不及一半，僅433萬餘人次，也衝擊國內旅宿業。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，據統計，墾丁夏都酒店、花蓮遠雄悅來飯店、第一大飯店等10家上市櫃旅館，今年7月營收相比去年同期嚴重衰退，政策若不出重拳、無突破性作為，旅宿業今年底到明年恐會有倒閉潮。

其中，花蓮受影響最劇烈，403大地震的影響持續至今，讓當地業者叫苦連天，即使國旅補助已經宣布延長至年底，且不只平日，假日也可使用，但仍不見明顯成效。

▲花蓮市區少了遊客而顯得冷清。（示意圖／記者蔡玟君攝）

有當地五星飯店業者直言，不是有補助大家就會來，最主要的還是交通與天災影響消費者信心，「如果無法提供旅客一條到花蓮旅遊安全的路，那誰要來？」該業者也指出花蓮觀光現況，不只是飯店住房率差，受到嚴重影響的還有計程車業者，一天能載到1、2組客人已算不錯，更不用說人潮大減帶來的惡性循環，就是許多店家不開門做生意，甚至連東大門夜市都不開，讓旅客更無處可去。

▲▼馬祖旅遊旺季原本是從4月到10月，可以玩水上活動、看軍事據點、看閩東聚落，但今年卻冷清清。（上圖／ETtoday資料照，下圖／記者蔡玟君攝）

離島也受到顯著影響，以馬祖為例，當地業者表示，馬祖傳統的旅遊旺季是4月到10月，疫情前每年暑假平均住房率約7成至8成，疫情期間國旅大爆發，暑假住宿率基本都是9成以上，但今年暑假卻特別慘，七月住房率只剩下4成，8月受到農曆鬼月影響，更掉到僅剩1、2成。

該業者直言，人潮變少最大原因就是大家都出國玩了，甚至自己周邊的人也都頻繁出國。大幅降低的人潮也讓業者表示，現在就要觀察鬼月後人潮是否會回流，但也會擔心有可能提早迎來淡季。