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藏壽司首度聯名人氣動漫「吉伊卡哇」　18款超萌扭蛋8／23登場

▲藏壽司將首度日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）合作。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司首度與日本動漫人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）推出聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

結束與柯南聯名後，藏壽司將首度與日本動漫人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」合作，推出18款超萌扭蛋，將於8月23日至9月22日登場，同時也有兩波滿額贈活動，可以把限定圖樣資料夾、可愛筆記本帶回家。

▲藏壽司將首度日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）合作。（圖／藏壽司提供）

▲吉伊卡哇5款可愛的「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司將首度日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）合作。（圖／藏壽司提供）

▲8款「徽章」呈現吉伊卡哇與朋友們大快朵頤的可愛模樣。（圖／藏壽司提供）

這次藏壽司首度合作的日本動漫人氣角色吉伊卡哇，以小巧可愛的外型和多樣的性格，擄獲了無數粉絲的心，8月23日至9月22日將化身18款限定扭蛋。5款「立體吊飾」中，有吉伊卡哇直接奔向熟成鮪魚的懷抱、把自己包裹進海苔中的小桃鼠；8款「徽章」呈現吉伊卡哇與朋友們大快朵頤的可愛模樣；5款「紙膠帶」則是角色們化身藏壽司小小店長，認真工作。

▲藏壽司將首度日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）合作。（圖／藏壽司提供）

▲5款「紙膠帶」則是角色們化身藏壽司小小店長，認真工作。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司也推出兩波滿額贈活動，首波4款「吉伊卡哇限量資料夾」將於8月28日登場，單筆消費滿1000元並追蹤藏壽司IG，就可直接帶回家；第二波要送「4款吉伊卡哇限量筆記本」，開始時間為9月4日。

▲藏壽司的「炙烤蒜香醃漬生鮭魚（一貫）」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司的「炙烤蒜香醃漬生鮭魚（一貫）」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司夏日推薦多款清爽解膩壽司，其中包含3款期間限定商品，分別是以特製醬汁醃漬後再炙烤的「炙烤蒜香醃漬生鮭魚（一貫）」、甘甜口感的「大葉明太子小貝柱」和「壽喜牛山藥泥軍艦」。

▲爭鮮大胃王新玩法，3人組隊挑戰30分完食盤數。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮大胃王活動今年有不同玩法，3vs3 壽司疊疊樂爭霸戰活動即日起開跑（至9/5），周一至周四14:00至17:00於指定門市內用，3人共同組隊參加，限時30分鐘內挑戰完食最多盤數；滿60盤的隊伍可獲得300元抵用券，如果是單店單日最高盤數，可再獲得1200元抵用券。活動結束後，爭鮮會統計8月12日至9月5日全台最高盤數之隊伍，前3名依序可獲得獎金6萬、3萬、1萬元。

▲爭鮮大胃王新玩法，20分鐘內吃完8公斤「巨無霸豪華海景丼」可享免費。（圖／爭鮮提供）

MAGiC TOUCH則是特別打造多達8公斤的「巨無霸豪華海景丼」（售價2988元），使用到海膽、扇貝、鮮蝦、鮭魚肚、鮪魚、松葉蟹肉絲、鮭魚卵、章魚、海灣貝等超過10樣海鮮，爭鮮集團表示，8月19日起至8月30日周一至周五指定時段到台北林森店，1至4人組隊報名參加挑戰，只要20分鐘內吃完可獲得「免費招待」，30分鐘內完食享「半價」優惠，超過30分鐘者或未吃完隊伍則無優惠，須支付2988元。
 

關鍵字： 藏壽司 迴轉壽司 吉伊卡哇

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