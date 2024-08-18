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金澤必做6大金箔體驗攻略！吃浮誇金色光芒剉冰　在神像貼金祈福

▲▼日本金澤東茶屋街，金澤旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東茶屋街是金澤代表景點，也有許多金箔相關體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

位於石川縣的金澤可是「金箔之鄉」，全日本超過9成的金箔均產於此，也延伸出一系列特色體驗。本篇就整理出從美食、工藝、祈福到購物必做的金箔6大體驗，一定要吃超浮誇的金箔剉冰，還可以買金箔保養品回家，甚至能為神像貼金箔祈福，接下來準備到金澤玩的你可別錯過。

▲▼日本金箔冰淇淋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲金箔冰淇淋。（圖／記者蔡玟君攝）

■必吃金箔美食

1.金箔冰淇淋

在石川縣最簡單能感受金箔帶來的華麗視覺效果，就是點一支「金箔冰淇淋」！金箔冰淇淋的創意據傳來自於在地金箔製造商「箔一」，2017年業者為求產業轉型而發想，結果掀起搶購風潮，其他店家與景點也紛紛仿效。

金箔冰淇淋的魅力就是將整片金箔豪邁放在冰淇淋上，一些店家在沒包覆的另一側也會灑上點點金箔，營造出閃耀感，現在於金澤市內的東茶屋街、金澤城公園等景點處，都有許多店家販售金箔冰淇淋，不只是必吃美食，也成為現在來金澤一定要做的事之一。

▲▼日本金澤懷華樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼金箔剉冰。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本金澤懷華樓金箔剉冰。（圖／記者蔡玟君攝）

2.自己貼上整片金箔的「金箔剉冰」

比金箔冰淇淋更進化的，就是金箔剉冰、金箔聖代。位於東茶屋街的「懷華樓」已有超過200年歷史，是東茶屋街最大茶屋，事先預約，就可以實際走進其中感受江戶時期建築風情，還能藉由參觀位於2樓提供商人專用的「朱之間」、以比黃金還貴，用珍稀礦物製成藍色染料「加賀群青」塗刷牆面而成的「群青之間」等空間，了解藝伎文化。

懷華樓一樓咖啡廳則依照季節提供多種甜點或冰品與飲料服務，例如盛夏最受歡迎的就是「金箔剉冰」，隨著堆疊成小山的白色剉冰端上桌會附上一整片金箔，必須用竹籤緩慢的將整片金箔挑起，再沿著剉冰側面弧度慢慢貼上，讓純白剉冰立刻散發耀眼金色光芒。

▲▼日本金澤懷華樓，金箔聖代。（圖／記者蔡玟君攝）

▲懷華樓的金箔聖代（上圖左）。（圖／記者蔡玟君攝）

若想要輕鬆品嚐，不妨點份「金箔聖代」，高腳杯內使用抹茶、當季水果、冰淇淋堆疊而成，最後以整片金箔覆蓋杯口端上桌，好拍又美味。

▲▼日本金澤懷華樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼位於東茶屋街的懷華樓可以認識藝伎文化，還有一間「金箔榻榻米」空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本金澤懷華樓金箔榻榻米。（圖／記者蔡玟君攝）

■必看、體驗金箔工藝

1.懷華樓「金箔榻榻米」

金澤作為「金箔之鄉」，自然能看到許多金箔工藝，例如上述的懷華樓內，就有一處閃閃發光的空間，內部舖上以織入金絲而成的「金箔榻榻米」最吸睛。此外，金澤市內亦有「金澤安江金箔博物館」，可以參觀金箔製作的過程，以及展示能樂服飾、加賀漆器等工藝品。

▲▼日本石川縣湯之國之森。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼湯之國之森。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本石川縣湯之國之森。（圖／記者蔡玟君攝）

2.湯之國之森「輪島塗」筷子體驗

想要實際體驗石川縣的傳統文化，就一定要去「加賀傳統工藝村－湯之國之森」走一趟。湯之國之森佔地約13萬坪，四周自然綠意環抱，傳統屋舍坐落其中，走入不同建築，即能體驗不同加賀工藝。

▲▼日本石川縣湯之國之森。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可以製作輪島塗筷子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本石川縣湯之國之森。（圖／記者蔡玟君攝）

例如「輪島塗之館」，可以親手製作輪島塗筷子，先用雕刻刀在筷子頂端刻上喜歡的圖案，再交由師傅將金粉刷塗在筷子上，經過略微打磨後，就有一雙專屬自己的輪島塗筷子。

▲▼日本石川縣那谷寺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼那谷寺體驗「金箔祈福」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本石川縣那谷寺。（圖／記者蔡玟君攝）

■超特別「金箔祈福」消災解厄

創建超過1300年的「那谷寺」沿山而建、占地廣達7萬坪，是座以白山為信仰的佛要寺院，古老的歷史不僅寺院內的本堂、三重塔、鐘樓等均列為重要文化財產，同時也是日本國寶七大建築物之一，亦是石川縣知名賞楓景點。

現在到那谷寺參拜，可以體驗「金箔祈福」。花500日圓購買一片金箔，再到寺中的普門閣前供奉的毘沙門天像，依據想求的心願將金箔貼上神像身上，例如想求智慧，就貼上神像頭部，想求身體健康，則可將金箔貼在患部即可。

▲▼日本金澤金箔保養品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲加入金箔的保養品可是必買伴手禮。（圖／記者蔡玟君攝）

■必買金箔伴手禮

美食、體驗、祈福都有了，當然不能少了購物！近年當地觀光業者也開發出許多金箔保養品，例如參入金箔的乳液、乳霜，或製成一整片金光閃閃的面膜，吸引許多人買回家，還有酒造發想出加入金箔的清酒，液體中可看到金箔漂浮其中，華麗感十足。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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