有穀物鮮奶茶、酸甜花草茶！甲文青「3款無咖啡因飲品」上市了

▲甲文青3款聯名飲品上市。（圖／甲文青提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖控衝喝一波！自台中起家的手搖飲品牌「甲文青」找來YouTuber營養師品瑄創辦的輕養茶品牌「溡菓以SUKOIII」合作，推出全新3款無咖啡因飲品，不僅有穀物茶結合鮮乳的鮮奶茶選擇，還有加了檸檬的酸甜花草茶等喝，即日起於16門市限定上市。

▲「榖咕鮮奶」熱量僅有160卡。

甲文青跨界合作溡菓以SUKOIII，一口氣推出3款無咖啡因新品，首推「榖咕鮮奶」，嚴選蕎麥、玄米、牛蒡製成榖物茶後，加入櫻島家高品質鮮乳，每一口都能喝到淡淡麥香與香醇鮮乳的清爽鮮奶茶滋味，且大杯微糖只有160卡，幾乎是市售奶茶的一半，好喝低負擔。

而「雷蒙好瑰蜜」、「雷蒙波波好瑰蜜」則使用玫瑰、檸檬草、洛神等原料特調出無咖啡因花草茶，再搭配屏東九如在地檸檬，口感清爽不膩口，「雷蒙波波好瑰蜜」還吸得到寒天波波的咀嚼口感，即日起於全台16間門市上市，提醒大里仁化店無販售上述飲品，雷蒙好瑰蜜系列因茶基底含有洛神，孕婦懷孕、哺乳期間不建議飲用。

▲麻古推出全新火焰系列飲品。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊近日則打造夏季最新「火焰系列」，首推「火焰芒果」選用愛文芒果搭配獨家研製辣椒粉、特調酸甜梅汁，現打成綿密細緻冰沙，頂層再鋪滿芒果果肉及細緻辣椒粉，每一口都能喝到些微鹹辣滋味結合鮮甜芒果香，每杯售價90元。

「火焰柳橙芒果果粒」則是以柳橙鮮汁、翡翠綠茶作為茶基底，搭配愛文芒果果肉，最後撒上特製辣椒粉增添鹹香辣口感，每杯售價80元，以上2款飲品即日起於全門市販售。