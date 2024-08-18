夏日「北部7大夜間活動」一次收！浪漫煙火、光雕還有免費市集

▲淡水漁人碼頭煙火秀剩下9/8閉幕場。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆）



記者彭懷玉／綜合報導

避開白天的炙熱，夏日夜晚增添了許多熱鬧的活動，《東森新媒體ETtoday》統整出北台灣7大活動時間和亮點，無論要到碧潭賞煙火、找尋噴水鯨魚，或是到淡水漁人碼頭賞無人機加煙火秀，再赴八里沙雕、光雕，豐富活動不妨提前規劃，跟親友一起抓住夏天的尾巴。

▲淡水漁人碼頭將在9/8施放長達10分鐘煙火秀。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆）



淡水「漁人碼頭仲夏繽紛樂」重頭戲非煙火莫屬，今年加碼10分鐘無人機秀，錯過8/11開幕場次，還剩下9/8閉幕場，晚間19:50-20:10一連播放20分鐘，可以看個過癮。燈光秀、水舞秀會同步上映，搭配情人橋浪漫滿分。同時，八里左岸公園即日起獻上17座星際風沙雕和七夕光雕展，都會持續放送至10/13止。而碧潭煙火秀也只剩下8/21一場，8/31前，噴水鯨魚地景浮在碧潭上，別忘了來找它合影。

▲煙火光雕點亮碧潭虹橋，8/21還有一場。（圖／新北市觀旅局提供）



▲「2024八里城市沙雕展」夜間也會點燈，營造科幻氛圍。（圖／高灘處提供）



▲「2024八里左岸光雕展」以「夢幻情緣」打造情人光雕。（圖／高灘處提供）



「2024北海夜金閃閃北海潮與火」即日起至9/1於金山中山溫泉公園、中角灣國際衝浪基地登場，8/24、9/1晚間19:00-19:30，有周末限定的火舞表演，兩處也佈置上夜間光環境，衝浪、踏浪完不妨順道來欣賞。此外，8/31-9/1福隆沙雕售票口旁草地、停機坪則有福隆生活節，囊括草地浪花音樂會、山海市集，讓旅客免費逛，順便帶些在地伴手禮回家。

▲2024北海潮與火8/24、9/1晚間19:00-19:30，有周末限定的火舞表演。（圖／新北市景觀處提供）



▲金山中山溫泉公園佈置上夜間光環境。（圖／記者彭懷玉攝）



不僅新北夜間活動豐富，桃園慈湖紀念雕塑公園即日起至9/17推出2024「放假囉！來慈湖」夜間活動，為了歡慶9/14中秋節，9/14、9/15、9/17帶來為期三天的「月下夢幻水舞秀」，園區融入嫦娥奔月、牛郎織女、月兔搗藥等神話愛情元素，打造「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」兩大主題光環境，假日還能逛市集，攤位集結特色文創和在地美食，適合一家大小前來。