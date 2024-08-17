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阿蘇火山1日必玩攻略！草原騎馬、搭直升機繞行　84隻熊本熊賣萌

▲熊本旅遊,日本旅遊,阿蘇火山,草千里濱,阿蘇中岳,騎馬。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「草千里之濱」春夏碧草如茵的草原景致，令人心馳神往。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／日本報導

阿蘇火山是九州熊本縣的一大景點，為日本最大的活躍火山之一，除了能欣賞到破火山口，「草千里之濱」春夏碧草如茵的草原景致，也令人心馳神往，還能體驗騎馬繞一圈，遠眺中岳火山口。

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「草千里之濱」附近有多條登山路線，能走到「中岳」火山口。（圖／記者彭懷玉攝）

造訪過日本精神象徵富士山，阿蘇火山也是熱門旅日路線。實際上，阿蘇火山並非一座山，而是五座山的統稱，分別由高岳、中岳、根子岳、烏帽子岳和杵島岳構成「阿蘇五岳」，當中的「中岳」仍是一座活火山，最近一次噴發為2021年10月，若無噴發的當下，汽車可以直接開到火山旁就近欣賞，但在火山活動較劇烈時，會因有毒瓦斯氣體而暫停開放。

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲海拔1140公尺的草千里之濱（草千里ヶ浜），位於「阿蘇五岳」之一的烏帽子岳北麓，廣袤的草原直徑綿延約1公里。（圖／記者彭懷玉攝）

說到人氣景點，不得不提海拔1140公尺的草千里之濱（草千里ヶ浜），位於「阿蘇五岳」之一的烏帽子岳北麓，廣袤的草原直徑綿延約1公里，當中錯落著雨水積聚而成的池塘，旅客可以順著3萬年前的火山口遺跡沿途探秘，一路漫步到制高點，將腳下風光一覽無遺。

▲熊本旅遊,日本旅遊,阿蘇火山,草千里濱,阿蘇中岳,騎馬。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼旅客可以順著3萬年前的火山口遺跡沿途探秘，一路漫步到制高點，將腳下風光一覽無遺。（圖／記者彭懷玉攝）

▲熊本旅遊,日本旅遊,阿蘇火山,草千里濱,阿蘇中岳,騎馬。（圖／記者彭懷玉攝）

若時間充裕，還能在鬱鬱蔥蔥的草原上體驗騎馬，2024年價格為成人一人1,500日圓、2人2,500日圓（一人一匹、不挑馬），繞行一圈約5分鐘，由於到了冬天會覆上一層白雪，呈現另一番夢幻景緻，但每年12月至2月就不開放騎馬體驗。

▲熊本旅遊,日本旅遊,阿蘇火山,草千里濱,阿蘇中岳,騎馬。（圖／記者彭懷玉攝）

▲草原上體驗騎馬，2024年價格為成人一人1,500日圓、2人2,500日圓（一人一匹、不挑馬），繞行一圈約5分鐘。（圖／記者彭懷玉攝）

「阿蘇火山博物館」就位在草千里之濱對面，其內以模型、多媒體和互動展品，講述日本地質特色、火山爆發歷史及周邊生態系統，可以安排一起參觀，成人票價1,100日圓。

▲熊本旅遊,日本旅遊,阿蘇火山,草千里濱,阿蘇中岳,騎馬。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「阿蘇火山博物館」就位在草千里之濱對面，其內以模型、多媒體和互動展品，講述日本地質特色、火山爆發歷史及周邊生態系統。（圖／記者彭懷玉攝）

既然來到阿蘇火山，最震撼的遊覽方式首推搭直升機，沿途鳥瞰火山周圍之壯麗和細節，據路線和時間不同，成人約從6,000日圓起至14,000日圓，時間則有4分鐘至10分鐘不等，包含「火山口航線」、「阿蘇山麓航線」等路線，讓遠道而來的旅人完成夢想清單。

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼火山無噴發的當下，汽車可以直接開到火山旁就近欣賞，搭直升機也是此地的熱門活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

除了搭飛機轉巴士、JR九州觀光列車到阿蘇玩，名勝世界郵輪也有阿蘇火山岸上觀光行程，搭郵輪抵達「熊本熊港八代郵輪碼頭」後，一到港口就有遊覽車迎接旅客，往返熊本港-阿蘇來回車程約2-3小時。

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼搭郵輪抵達「熊本熊八代港」，別忘了跟6公尺高巨型熊本熊、54尊熊本熊合唱團、十二生肖等84尊熊本熊合影。（圖／記者彭懷玉攝）

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲草千里之濱,中岳火山口,熊本熊港八代港,名勝世界壹號郵輪,熊本熊港八代郵輪碼頭,熊本熊主題公園,熊本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

回程時，別忘了跟6公尺高巨型熊本熊、54尊熊本熊合唱團、十二生肖等84尊熊本熊合影，寫下專屬熊本的難忘回憶。

▲▼Bic Camera優惠券。即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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