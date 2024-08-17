只限4天！桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」加贈泳圈、掛頸風扇

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店祭出限定4天的住房優惠。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

雙人一泊二食只要3,299元起！桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店為搶攻暑假商機，凡於8月27日至30日這四天入住館內，換算下來一人僅1,650元起，包含陽光咖啡廳自助式消夜與翌日早餐，加贈乳比游泳圈乙個、朋趣掛頸風扇乙只，即日起開放訂房。

▲此次住房優惠限定周日至周四，雙人入住精緻客房3,299元起。（圖／業者提供）



業者指出，此次住房優惠限定周日至周四，雙人入住精緻客房3,299元起，三人房3,899元起、四人房4,599元起，入住還可享用晚間8點過後的自助式消夜，提供客家梅干肉燥飯、擔仔麵、芋頭鹹粥、燒餅油條、蒸栗子地瓜、帶皮玉米筍，以及消夜必吃的台式鹹酥雞、加熱滷味、麻辣燙、鮮肉包、高麗菜包等，一次吃到飽。

▲▼住房加贈酒店代言人乳比泳圈，以及無葉片的朋趣掛頸風扇新品。（圖／業者提供）



翌日自助式早餐則囊括台灣南北經典，包含經典魯肉飯、招牌擔仔麵、蘿蔔糕、蔥油餅與漢堡肉排。還吃得到皮薄多汁的小籠湯包、新竹米粉炒、現沖牛肉湯、古早味鹹粥、清粥小菜等地方特色美食。

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店為高爾夫主題飯店，緊鄰27洞的國際標準球場，酒店中設有迷你高爾夫、比比狩獵場、法式滾球，以及刺激的綠野賽車、戶外夢幻童樂園、星空電影院等免費設施。另有付費設施VR高爾夫，並提供The Range高爾夫練習場擊球優惠。

▲淡水「將捷金鬱金香酒店」將於9月29日迎來開業五周年。（圖／業者提供）



另外，淡水「將捷金鬱金香酒店」將於9月29日迎來開業五周年，即日起至9月30日，凡與酒店同樣9月29日生日者，即享雙人入住家庭套房或四人入住日式套房一泊一食1折起；若是身分證字號有9、2、9三個數字，即享指定房型2.9折起，加購河畔餐廳早餐再享買一送一，優惠每人限訂1間；而9月1日至10月15日預訂一泊一食及一泊三食專案，不分平旺日、不限身分證條件，人人都可以享有加5元客房升等乙級的回饋，住房優惠不可併用。

▲想眺望觀音山和淡水河絕美景致，位於酒店R樓的「望高樓」喝得到星巴克咖啡。（圖／業者提供）



餐飲部份，即日起至10月15日，酒店祭出長達2個月的「五周年餐飲優惠」，想眺望觀音山和淡水河絕美景致，位於酒店R樓的「望高樓」喝得到星巴克咖啡，活動期間於指定位置拍照並分享，就可享有星巴克咖啡服務指定飲品第二杯29元。

▲「河畔餐廳」自助餐檯大升級，周六、日提供松葉蟹腳與生食干貝，加上經典款旭蟹、大白蝦等。（圖／業者提供）



將捷金鬱金香酒店L樓「河畔餐廳」自助餐檯大升級，周一至周五提供新鮮生蠔料理與生食級干貝，周六、日則提供松葉蟹腳與生食干貝，加上經典款旭蟹、大白蝦等，活動期間用餐，只要身分證字號同時有2和9兩個數字，並於指定FB貼文留言，即可於午餐、晚餐折抵299元。