集結50家人氣名店！台北最大「漢堡嘉年華」8／31圓山花博登場

▲販售正宗美式漢堡的「Butcher by lanpengyou」。（圖／有趣市提供）

記者黃士原／台北報導

漢堡控注意！台北最大的漢堡市集「漢堡嘉年華」，將於8月31日至9月1日於台北圓山花博登場，集結了50家人氣漢堡名店，帶來各種口味的漢堡，以及最具台味的「刈包」。

8月31日至9月1日於台北圓山花博登場的「漢堡嘉年華」，集結50家人氣漢堡名店，包含紐約名店麥笛昆 Mighty Quinn's、麥漢堡、The Oasis 綠洲、週末炸雞俱樂部、ABV Bar＆Kitchen、TOASTERiA CAFE、春日糖餅、Parko Parco 牛肚包、Burnt burger等。

▲ROAST BURGER的「爐烤嫩切牛肉堡」。（圖／有趣市集提供）

紐約BBQ燒烤名店「麥笛昆 Mighty Quinn's」，這次活動將推出集結牛胸肉、手撕豬肉及煙燻香腸的「麥笛昆怪獸塔」；金色三麥旗下的「SUNMAI BURGER麥漢堡」，活動現場會供應各種風味的麥漢堡。而東台灣最難訂餐廳「​​Sinasera 24」所開設的咖啡餐飲品牌「Luma Cafe」，則是帶來招牌的「越南法國三明治」。

▲ABV Bar＆Kitchen的「濃厚起司培根牛肉漢堡」。（圖／有趣市集提供）

說到漢堡，經典的美式風味一定不能缺席，台北街頭美食快餐車「SKRABUR 黑膠漢堡」將帶來以竹炭和可可製作的招牌黑色漢堡，「Burger Behind The Door 門後漢堡小食舖」和「藏室 hidden burger」則吃得到用choice等級牛排肉製作的漢堡。

▲「Luma Cafe」招牌「越南法國三明治」。（圖／有趣市集提供）

台灣漢堡代表「刈包」也沒缺席，知名古早味紅茶店蔡元益的「巷宮刈包」，以粗顆粒花生粉搭配手炒特製酸菜，「有情出包所」則祭出新派刈包，有肉、無肉、甜的、辣的都有。

▲高雄「大港閱冰」嘉年華活動明日登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，由高雄市主辦的「大港閱冰」嘉年華活動明日登場，現場聚集高雄特色冰店及美食餐車，共計45家，包括傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、日系雪花冰、刨冰到義式冰淇淋等，各式冰品一應俱全。

▲大港閱冰可品嚐到各式特色冰品。（圖／記者許宥孺翻攝）

本次活動有許多好吃又好拍的知名特色冰店，如「迷路 麋鹿糖藝鋪」所販售的傳統春捲冰淇淋，加上滿滿的花生跟香菜，「禾苑蔗片冰」堅持採用碳燒甘蔗製成冰，其他還有日式刨冰「小島製冰」、源自新加坡的「川田手切冰」、「貝力岡」的法式冰淇淋，以及「GA」義式手作冰淇淋等。