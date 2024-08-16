ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

集結50家人氣名店！台北最大「漢堡嘉年華」8／31圓山花博登場

▲販售正宗美式漢堡的「Butcher by lanpengyou」。（圖／有趣市提供）

▲販售正宗美式漢堡的「Butcher by lanpengyou」。（圖／有趣市提供）

記者黃士原／台北報導

漢堡控注意！台北最大的漢堡市集「漢堡嘉年華」，將於8月31日至9月1日於台北圓山花博登場，集結了50家人氣漢堡名店，帶來各種口味的漢堡，以及最具台味的「刈包」。

8月31日至9月1日於台北圓山花博登場的「漢堡嘉年華」，集結50家人氣漢堡名店，包含紐約名店麥笛昆 Mighty Quinn's、麥漢堡、The Oasis 綠洲、週末炸雞俱樂部、ABV Bar＆Kitchen、TOASTERiA CAFE、春日糖餅、Parko Parco 牛肚包、Burnt burger等。

▲ROAST BURGER的「爐烤嫩切牛肉堡」。（圖／有趣市集提供）

▲ROAST BURGER的「爐烤嫩切牛肉堡」。（圖／有趣市集提供）

紐約BBQ燒烤名店「麥笛昆 Mighty Quinn's」，這次活動將推出集結牛胸肉、手撕豬肉及煙燻香腸的「麥笛昆怪獸塔」；金色三麥旗下的「SUNMAI BURGER麥漢堡」，活動現場會供應各種風味的麥漢堡。而東台灣最難訂餐廳「​​Sinasera 24」所開設的咖啡餐飲品牌「Luma Cafe」，則是帶來招牌的「越南法國三明治」。

▲ABV Bar & Kitchen的「濃厚起司培根牛肉漢堡」。（圖／有趣市集提供）

▲ABV Bar＆Kitchen的「濃厚起司培根牛肉漢堡」。（圖／有趣市集提供）

說到漢堡，經典的美式風味一定不能缺席，台北街頭美食快餐車「SKRABUR 黑膠漢堡」將帶來以竹炭和可可製作的招牌黑色漢堡，「Burger Behind The Door 門後漢堡小食舖」和「藏室 hidden burger」則吃得到用choice等級牛排肉製作的漢堡。

▲「Luma Cafe」招牌「越南法國三明治」。（圖／有趣市集提供）

▲「Luma Cafe」招牌「越南法國三明治」。（圖／有趣市集提供）

台灣漢堡代表「刈包」也沒缺席，知名古早味紅茶店蔡元益的「巷宮刈包」，以粗顆粒花生粉搭配手炒特製酸菜，「有情出包所」則祭出新派刈包，有肉、無肉、甜的、辣的都有。

▲高雄「大港閱冰」嘉年華活動明日登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，由高雄市主辦的「大港閱冰」嘉年華活動明日登場，現場聚集高雄特色冰店及美食餐車，共計45家，包括傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、日系雪花冰、刨冰到義式冰淇淋等，各式冰品一應俱全。

▲大港閱冰可品嚐到各式特色冰品。（圖／記者許宥孺翻攝）

本次活動有許多好吃又好拍的知名特色冰店，如「迷路 麋鹿糖藝鋪」所販售的傳統春捲冰淇淋，加上滿滿的花生跟香菜，「禾苑蔗片冰」堅持採用碳燒甘蔗製成冰，其他還有日式刨冰「小島製冰」、源自新加坡的「川田手切冰」、「貝力岡」的法式冰淇淋，以及「GA」義式手作冰淇淋等。

關鍵字： 美食雲 漢堡嘉年華 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

推薦閱讀

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

必勝客連2天13吋大比薩下殺半價吃

必勝客連2天13吋大比薩下殺半價吃

望遠市場「角嗨＋炸辣椒」在地人也推

望遠市場「角嗨＋炸辣椒」在地人也推

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

20年「冒煙的喬墾丁店」9月熄燈

超可愛Kakao Friends聯名手搖杯來了

96萬便當店一天只賣3小時

星宇航空西雅圖開航影片吸睛百萬人

聾啞夫婦用心製作！台南飄香30年雞蛋糕

888元起！問鼎10周年再推吃到飽

南港蛻變！義式餐廳進駐　多國料理征服饕客味蕾

日本人最想去避暑地「台灣」排第二

手搖飲指定飲品買1送1限時12天喝

「小小兵樂園」2025年Q1降臨新加坡

熱門行程

最新新聞更多

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366