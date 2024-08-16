花蓮市網紅名店「小和步朗」9／29熄燈　業者：未來重心放回壽豐

▲花蓮市網紅名店「小和步朗」9月29日熄燈。（圖／取自小和步朗臉書）

記者黃士原／台北報導

花蓮市網紅名店「平和飯店」去年10月底結束營業，不過原址接著推出新品牌「小和步朗」，同年11月跟大家見面，主打改良版的美式鬆餅早午餐與下午茶。只是重生不到1年，經營團隊昨日宣布該店9月29日熄燈，未來會把重心放回壽豐的其他小和系列品牌。

▲小和步朗主打改良版的美式鬆餅早午餐與下午茶。（圖／取自小和步朗臉書）

位於花蓮市中美路的平和飯店，主打早午餐、炭火烤肉菜單，並且只在周末販售的貝涅甜甜圈，更是備受民眾喜愛，是許多人心中到花蓮必去的美食店。該品牌於去年10月結束營業，經營團隊在原址打造了全新品牌─小和步朗，並於去年11月開幕，提供改良版的美式鬆餅早午餐與下午茶，包括鬆餅、法式吐司、烏龍麵、飯類及早午餐，價格200元起至320元。另供應各式咖啡和飲品，80元起。

▲小和步朗法式吐司。（圖／取自小和步朗臉書）

只是，小和步朗才開幕不到1年，業者昨天突然公告餐廳將於9月29日結束營業，一開頭就說「是時候了，這次真的要下台一鞠躬」，貼文提到，2014年小和系列從壽豐開始，今年在花蓮震後療傷的同時，經過再三的猶豫跟掙扎，最後還是決定結束小和系列為期4年的品牌（從平和飯店到現在的小和步朗），未來的日子，他們會把重心放回壽豐的小和民宿、小和山谷與小和好點等品牌。

▲「冒煙的喬」墾丁大灣店9月2日熄燈。（圖／翻攝自「冒煙的喬」墾丁大灣店）

另外，墾丁在地長達20年的美式餐廳「冒煙的喬」也撐不下去，9月1日將拍賣店內傢俱及佈置物，隔天（9/2）熄燈，結束20年的營運。業者坦言，主因是大環境不佳，且自從疫情爆發後生意一直不見起色，再加上人力短缺所致。墾丁店熄燈後，旅客可到高雄自由店、高雄五福店及台中國美店3間分店用餐。