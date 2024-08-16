日本人最想去避暑地「台灣」排第二！5原因公開　北、高仍是首選

▲九份老街。（圖／Klook提供）

記者蔡玟君／綜合報導

不只台灣人愛出國，海外旅客來台旅遊漸夯！旅遊電商Klook今年7月在日本進行一項線上調查，針對近4000名熱愛旅遊的日本用戶進行「2024年夏季旅遊趨勢調查」，了解日本人最想去哪個地方避暑，其中「台灣」在此次排行中名列第二，僅次南韓。

Klook此次針對日本旅客進行今年夏季旅遊趨勢調查，台灣名列「最想去避暑的海外目的地」第二名，主因為距離近，飛行時間只要3小時，就能到台灣享受道地美食，遊覽自然風景；加上台日友好、治安良好、鐵路交通發達，能夠安心輕鬆的沉浸在旅程中。

▲高雄流行音樂中心。（圖／記者許宥孺攝）

而在預訂住宿的城市方面，旅客仍以北高為主，台中和台南也持續獲得海外旅客青睞；鄰近台北車站和寧夏夜市的「台北晶華酒店」，在海外旅客心中本來就具有相當高的知名度和好感度，整體銷量和人氣在這次活動中也居高不下；位於台中火車站商圈的「新驛旅店」以及高雄六合夜市附近的「喜迎旅店」，也因為其平實的價格、優異的地理位置獲得許多海外旅客喜愛。

除了台灣的自身條件吸引大批來台旅客外，交通部觀光署的Taiwan the Lucky Land活動也是一大助攻；Klook與交通部觀光署合作的「Taiwan the Lucky Land」活動在日本、南韓和多個東南亞國家陸續上線，旅客只要點進專屬活動頁面，完成台灣相關問答就有機會獲得5000元飯店折價優惠。



排行第一的南韓，最吸引日本旅客的原因也是因為飛行距離近，加上Kpop娛樂文化影響；泰國、越南則分列三、四名，物美價廉加上豐富美食則是最大誘因。





