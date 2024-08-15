96萬便當店一天只賣3小時　人氣必吃「小雞飯」漲到100元

▲小李便當店人氣便當「小雞飯」。（圖／蹦啾謝蘿莉提供）

記者黃士原／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金申報造假」風暴，今日再被爆出收據上面大愛素食天地，其實是人氣店家「小李便當店」，雖然藏身巷弄之中，但每到中午都會出現排隊人潮，除了必吃「小雞飯」，其他還有炸雞腿、秋刀魚等10多款便當可選擇。

▲小李便當店一天只賣3小時。（圖／蹦啾謝蘿莉提供）

因為柯文哲政治獻金風波而成為今日焦點的小李便當店，位於台北市濟南路二段的巷弄裡，沒有明顯的招牌，每天只從10點開始營業到下午1點，提供10多款便當，其中以小雞飯人氣最高，無骨鹹酥雞鋪滿整個便當，近4年價格已從85元漲到100元。

▲被炸的香酥脆的小雞肉。（圖／蹦啾謝蘿莉提供）

小李便當店除了小雞飯，還有滷雞腿、炸雞腿、炸排骨、秋刀魚、柳葉魚、燒肉飯、起司豬排飯等可選擇，售價90元至130元，在Google上有4.1顆星的好評，有網友留言說「小雞飯的炸雞柳條給很多」、「配菜可以不重覆，通通都好吃」、「配菜口味清爽不油膩」、「中午人多要早點來排隊」、「我吃了小雞飯、虱目魚飯及滷雞腿，就小雞飯最好吃」。

針對柯文哲政治獻金疑雲，四叉貓今日上午在臉書發文更新「96萬便當之謎」進度，說他實際跑去現場買便當了，結果發現3件事，「1.『小李便當店』使用『大愛素食天地』的統編章。」「2.小李便當店員跟我說，他們六日不營業。」「3.許甫的發票是2024/1/7，那天是星期日。」最後點名「輪到許甫出來解釋囉！」

