香港「輕奢3體驗」！393米觀景台、搭紅帆船眺望維港　必嚐愛玲宴

▲天際100觀景台是香港最高室內觀景台，天氣好時可清楚眺望香港島、九龍、新界等地。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／香港報導

只需一個半小時就能飛抵的香港，匯聚中西文化、語言通，本篇介紹香港輕奢3大體驗，無論是要到100層樓賞景，或是換種方式，品嚐張愛玲筆下色香味俱全的餐點，抑或搭上復古時髦的「張保仔號」，從海上360度欣賞維港景致，都能顛覆對香港的印象。

▲觀景台是俯瞰城市天際線的絕佳方式，說到香江最高室內觀景台，非「天際100香港觀景台」莫屬。（圖／業者提供）



天際100香港觀景台

觀景台是俯瞰城市天際線的絕佳方式，說到香江最高室內觀景台，非「天際100香港觀景台」莫屬，搭乘高速電梯，60秒內就能抵達393公尺高樓，透過偌大落地玻璃，眺望香港島、九龍、新界密密麻麻的高樓大廈，以及維多利亞海港與山巒交織的風光，其中也設置許多互動多媒體設施，讓旅客了解關於這座城市的各種冷知識。

▲▼香港天際100觀景台設置許多互動多媒體設施；香港麗思卡爾頓酒店(Café 100 by The Ritz-Carlton)也提供日落晚餐。（圖／記者彭懷玉攝）



到100樓，香港麗思卡爾頓酒店(Café 100 by The Ritz-Carlton)也提供日落晚餐，享用豐富餐點之餘，也能立即感受天氣的千變萬化，幸運的話還能在此看夕陽、星空高掛的景緻。即日起至年底，天際100祭出8折優惠，成人門票港幣158元、小孩或長者只需港幣110元。

▲維多利亞港蔚為香港的標誌，除了沿著港邊、登上太平山上欣賞她的美，搭上傳統中式帆船「張保仔號」也很推薦。（圖／港旅局提供）



張保仔號遊維多利亞港

維多利亞港蔚為香港的標誌，除了沿著港邊、登上太平山上以不同角度欣賞她的美，搭上傳統中式帆船「張保仔號」也很推薦。「張保仔號」貴妃躺椅和復古船艙設計，洋溢濃厚情懷，不妨跟另一半到甲板上合影，在百萬夜景陪襯下享受優雅的時刻，45分鐘航程含一杯飲品。

▲▼傳統中式帆船「張保仔號」洋溢復古情懷。（圖／記者彭懷玉攝）





結束後，接著到尖沙咀的Aqua餐廳，以180度無敵視角收服旅客的心，讓日式或義式套餐更顯得有滋味，搭配張保仔號，Aqua餐廳提供「日落晚餐遊」、「月夜晚餐遊」兩種選擇，售價介於1,120至1,320元港幣之間。

▲▼Aqua餐廳提供「日落晚餐遊」、「月夜晚餐遊」兩種選擇，售價介於1,120至1,320元港幣之間。（圖／記者彭懷玉攝）

帝京酒店嚐愛玲宴

喜歡文學的人，肯定對文學作家張愛玲不陌生，由於她曾在香港讀大學，與香港結下不解之緣。也因此，帝京酒店與江肇祺廚藝團隊以她一生歷程及其作品為主軸，詮釋出傾城之戀、紅玫瑰與白玫瑰、半生緣、第一爐香等9道料理，送餐時服務生會說菜，粉絲們能從聞香開始，細細咀嚼她膾炙人口的作品，藉此窺見張愛玲的內心世界。「愛玲宴」每套798元港幣，需2天前預訂。

▲▼帝京酒店「愛玲宴」以張愛玲一生歷程及其作品為主軸，詮釋出傾城之戀、紅玫瑰與白玫瑰、半生緣、第一爐香等9道料理。（圖／記者彭懷玉攝）

