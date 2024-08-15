住礁溪溫泉飯店每人1125元起　享早餐、迎賓茶點吃到飽

▲礁溪捷絲旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣國際秋季旅展將從16日起連續四天在台北世貿展開，捷絲旅宜蘭礁溪館也宣布自8月16日至22日推出為期7天快閃優惠，10月31日前入住，可享客房升等以及周日與指定周五免加價，透過官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

▲飯店房內有超大溫泉浴池。

捷絲旅宜蘭礁溪館表示，中秋與雙十國慶假期即將接力登場，由於今年沒有彈性放假，消費者傾向選擇近郊、短程的定點度假，加上時序入秋，轉涼的天氣也適合安排溫泉之旅，礁溪順勢成為旅遊目的地的熱門選項。

▲位於一樓滿佈黃色小鴨的「澐露天風呂」備受旅客喜愛。

此次推出的「秋日溫泉假期」以全家大小四人入住為例，支付溫泉家庭房的價格，可以免費升等至12坪的日式家庭房，享用翌日四客自助式早餐，每人每晚平均1125元起，還能使用館內滿佈黃色小鴨的「澐露天風呂」，以及濃濃日式風情的溫泉「澄大浴場」，每日午後Happy Hour時段更無限量提供迎賓茶點、現磨咖啡、熱茶及懷舊零食。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店擁有5.7公頃日式主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭綠舞國際觀光飯店則推出住房專案，8月24日前入住，不僅贈送每房2張宜蘭傳藝園區「愛在夏天．夜傳藝」門票、隔日自助早餐，回到台北後，還可到台北大直皮拉提斯品牌「Renee's Choice The Elegance of Pilates」體驗一對二器械皮拉提斯或嬋柔二選一。