ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住礁溪溫泉飯店每人1125元起　享早餐、迎賓茶點吃到飽

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／捷絲旅提供）

▲礁溪捷絲旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣國際秋季旅展將從16日起連續四天在台北世貿展開，捷絲旅宜蘭礁溪館也宣布自8月16日至22日推出為期7天快閃優惠，10月31日前入住，可享客房升等以及周日與指定周五免加價，透過官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者提供）

▲飯店房內有超大溫泉浴池。

捷絲旅宜蘭礁溪館表示，中秋與雙十國慶假期即將接力登場，由於今年沒有彈性放假，消費者傾向選擇近郊、短程的定點度假，加上時序入秋，轉涼的天氣也適合安排溫泉之旅，礁溪順勢成為旅遊目的地的熱門選項。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者提供）

▲位於一樓滿佈黃色小鴨的「澐露天風呂」備受旅客喜愛。

此次推出的「秋日溫泉假期」以全家大小四人入住為例，支付溫泉家庭房的價格，可以免費升等至12坪的日式家庭房，享用翌日四客自助式早餐，每人每晚平均1125元起，還能使用館內滿佈黃色小鴨的「澐露天風呂」，以及濃濃日式風情的溫泉「澄大浴場」，每日午後Happy Hour時段更無限量提供迎賓茶點、現磨咖啡、熱茶及懷舊零食。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店擁有5.7公頃日式主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭綠舞國際觀光飯店則推出住房專案，8月24日前入住，不僅贈送每房2張宜蘭傳藝園區「愛在夏天．夜傳藝」門票、隔日自助早餐，回到台北後，還可到台北大直皮拉提斯品牌「Renee's Choice The Elegance of Pilates」體驗一對二器械皮拉提斯或嬋柔二選一。

關鍵字： 礁溪捷絲旅 飯店旅館 住宿優惠 飯店優惠 度假旅館 宜蘭旅遊 礁溪旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

推薦閱讀

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

必勝客連2天13吋大比薩下殺半價吃

必勝客連2天13吋大比薩下殺半價吃

望遠市場「角嗨＋炸辣椒」在地人也推

望遠市場「角嗨＋炸辣椒」在地人也推

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

20年「冒煙的喬墾丁店」9月熄燈

超可愛Kakao Friends聯名手搖杯來了

96萬便當店一天只賣3小時

星宇航空西雅圖開航影片吸睛百萬人

聾啞夫婦用心製作！台南飄香30年雞蛋糕

888元起！問鼎10周年再推吃到飽

南港蛻變！義式餐廳進駐　多國料理征服饕客味蕾

日本人最想去避暑地「台灣」排第二

手搖飲指定飲品買1送1限時12天喝

「小小兵樂園」2025年Q1降臨新加坡

熱門行程

最新新聞更多

台南美食宵夜場「8間」夜貓族必訪！

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

實訪宮城縣鄉下小鎮！挖寶地方美食

米其林「台中新入選4餐廳」先來品嚐

消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩

熊本阿蘇1日攻略！草原騎馬賞火山口

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366