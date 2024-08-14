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迷客夏吃得到甜品了！「手作麻糬仙草奶露」全台10門市開賣

▲▼迷客夏推出全新「手作麻糬仙草奶露」。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏推出全新「手作麻糬仙草奶露」。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「迷客夏」推出全新甜品「手作麻糬仙草奶露」，一次就能吃到4種人氣配料，再加上軟Q鮮奶麻糬，並提供綠光鮮乳奶露、玄米抹茶奶露2口味醬料搭配，打造滿滿咀嚼及濃郁口感，即日起於10門市限定開賣。

迷客夏推出「手作麻糬仙草奶露」，把仙草凍、脆啵啵球、黃金Q角、綠茶凍全部裝進碗裡，還吃得到全新軟Q鮮奶麻糬，5種配料一次滿足，並提供原味的香醇綠光鮮奶奶露、帶有濃郁米香的玄米抹茶奶露共2種醬料選擇，每碗售價皆為75元。

手作麻糬仙草奶露即日起於台南地區10間迷客夏門市限定販售，包括東安店、華平店、小北店、北安店、新興店、仁和店、市醫店、崇明店、南門店及安和店，售完為止。

▲▼麻古推出全新火焰系列。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古推出全新火焰系列飲品。（圖／麻古茶坊提供）

另外，麻古茶坊近日則打造夏季最新「火焰系列」，首推「火焰芒果」選用愛文芒果搭配獨家研製辣椒粉、特調酸甜梅汁，現打成綿密細緻冰沙，頂層再鋪滿芒果果肉及細緻辣椒粉，每一口都能喝到些微鹹辣滋味結合鮮甜芒果香，每杯售價90元。

「火焰柳橙芒果果粒」則是以柳橙鮮汁、翡翠綠茶作為茶基底，搭配愛文芒果果肉，最後撒上特製辣椒粉增添鹹香辣口感，每杯售價80元，以上2款飲品即日起於全門市販售。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 迷客夏 麻古茶坊

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