花蓮最新「米崙丼飯屋」開幕！70年日式老屋改建　必點鰹魚一生丼

▲花蓮新餐廳「米崙丼飯屋」開幕。（圖／雲品國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮又有新餐廳！雲品國際全新餐飲品牌「米崙丼飯屋」以日式丼飯料理為主打，推出11款丼飯料理，餐廳本身更是一座70年的日式木屋建築，即日起對外營運，提供旅客新的餐飲體驗。

▲▼米崙丼飯屋位於一間70年歷史日式老屋內。

「米崙丼飯屋」位於花蓮市的美崙區，建物為過去日治時代的「南日本漁業統制株式會社」，是70年歷史的日式老建築，具有L型的懸山頂，被稱為純正日式建築的英式雨淋板洋房。經由雲品國際與台灣水泥簽署租賃合約，以全新規劃設計的餐飲品牌活化，日式庭園中老樹林立、綠意盎然，除了提供花蓮在地居民品嚐日式丼飯，也為花蓮新增一處全新餐飲與拍照景點。

▲必點「鰹魚一生丼」。

▲也提供生魚片、壽司等料理。

餐廳提供丼物、壽司、手卷、生魚片與單品料理，其中「鰹魚一生丼」最獨特，以花蓮七星潭捕獲的鰹魚為基底，再加上由經驗豐富的職人精心製作的煙燻鰹魚柴魚花，最後搭配吉安鄉的白頭韭菜，味道柔和、口感細嫩，也深植台灣東部獨特的飲食文化在其中。

▲野菜天婦羅。

餐廳即日起至8月18日開幕期間，舉辦似顏繪活動，來店用餐消費入座拍照後，將以照片為基礎，繪製專屬的似顏繪畫作，用餐結束後即可領取畫作禮物，讓顧客與親友家人朋友一同創造珍貴的回憶，每桌可繪製⼀張似顏繪，每張畫中最多可畫入4⼈，每日繪畫數量有限，額滿為止。

▲花蓮潔西艾美度假酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在最新開幕的花蓮潔西艾美度假酒店內的全日餐廳「探索廚房」內，每周五、周六則提供有午、晚餐吃到飽服務，餐點特色包括北平烤鴨、慢烤牛肉、原住民特色烤肉，還有阿美族著名的「十菜一湯」，以及手工窯烤PIZZA等，提供多元餐飲選擇。