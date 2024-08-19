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不同風格的歐洲～葡萄牙絕美景點玩一波

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

歐洲伊比利半島上的葡萄牙，融合基督教及回教文明，這裡有最美的書店、最美火車站，中古世紀風格石頭小鎮、婚禮之城，等著大家來玩一波，不但可體驗到不同風格的歐洲，而且葡萄牙跟其他西歐國家相比，消費相對較低，旅遊CP值也比較高。

▲▼葡萄牙,萊羅書局,聖本篤火車站,石頭小鎮,婚禮之城,波多。（圖／業者提供）

▲波多的拉丁語意思是「溫暖的港口」，是大航海時代的閃耀商港。（圖／鳳凰旅遊）

葡萄牙的面積約是台灣的2.6倍大，想要一次走訪必到景點，可以選擇從波多進、里斯本出的行程，不同點進出免去長途拉車，讓旅遊時間更有效率。

波多是個具有獨特魅力的城巿，舊城區已被列入聯合國界文化遺產，擁有特殊的磁磚建築文化風景，也是葡萄酒故鄉，搭乘傳統平底木帆船Barcos Rabelos，悠遊在美麗的杜羅河上，眺望路易一世橋，別具一番風情。

▲▼葡萄牙,萊羅書局,聖本篤火車站,石頭小鎮,婚禮之城,波多。（圖／業者提供）

▲波多古城區利佛麗亞書局，古典華麗，被譽為世界上最美書店。（圖／鳳凰旅遊）

波多舊城區相當適合散步，沿著小巷弄欣賞葡式建築，別忘了繞到世界三大書局之一的利佛麗亞書局（又名萊羅書局），一睹這世界最美書店的風采，華麗古典式的風格，讓人霎時有無數靈感，這裡也是哈利波特霍格華茲學院的謬思靈感來源。

▲▼葡萄牙,萊羅書局,聖本篤火車站,石頭小鎮,婚禮之城,波多。（圖／業者提供）

▲聖本篤火車站有「世界最美火車站」的封號，牆上巨幅的磁磚畫令人驚豔 。（圖／鳳凰旅遊）

位於波多市中心的聖本篤火車站，由修道院改建而成，火車站內牆上有巨幅的磁磚畫令人讚嘆，有人說這是世界最美的火車站。兩萬多片藍白瓷磚拼起來的瓷磚畫，是葡萄牙特有的藝術風格，而磁磚畫故事則記錄了中世紀時期葡萄牙的歷史、戰役、王室生活等。

▲▼葡萄牙,萊羅書局,聖本篤火車站,石頭小鎮,婚禮之城,波多。（圖／業者提供）

▲里斯本的老電車是當地大眾交通工具，絕對是打卡必搭的項目。（圖／鳳凰旅遊）

里斯本是葡萄牙的首都，在這裡，沒有西歐城市的喧囂，能細細欣賞雅致的城市之美。里斯本的老電車是當地的交通工具，穿梭在里斯本蜿蜒的石頭道路上，不妨搭乘老電車與在地人一同穿梭街道，在慵懶的城市節奏中享受悠閒時光，晚間時分，欣賞葡萄牙靈魂之音「命運之歌 FADO SHOW」，彷彿從音樂中聆聽大航海時期的故事。

▲▼葡萄牙,萊羅書局,聖本篤火車站,石頭小鎮,婚禮之城,波多。（圖／業者提供）

▲葡萄牙最美小鎮奧比多斯，很多人稱它為｢婚禮之城｣。（圖／鳳凰旅遊）

里斯本北方約80公里的奧比多斯，是歷代王妃的領地，很多人稱為｢婚禮之城｣。奧比多斯的拉丁文意謂城牆之城，在這山城中可以見到美麗城牆，步行至國王及王后曾經合婚的聖母堂，欣賞法國雕刻家沙特雷尼所雕刻的藝術作品，以及17世紀的女畫家約瑟法的繪畫，文化藝術風格盡在其間，再喝一口當地特有的櫻桃巧克力酒，體會婚禮之城之美。

▲▼葡萄牙,萊羅書局,聖本篤火車站,石頭小鎮,婚禮之城,波多。（圖／業者提供）

▲石頭小鎮蒙桑投的房屋都是建在巨大的岩石之間，十分奇特。（圖／鳳凰旅遊）

被稱為石頭小鎮的蒙桑投，坐落於海拔700公尺的山丘上，是葡萄牙最具有特色的小城鎮之一。村莊四處充滿了巨型岩石，許多房舍就蓋巨石底下，形成奇特的畫面。1930年代被票選為美麗村莊後，蒙桑投就保留著原始的建築風格，悠閒漫步其間，宛如時光倒流到中古世紀。

推薦行程： 
航向葡萄牙.波多酒鄉懷舊11天
（雙點進出. 雙遊船. 雙酒莊. 雙米其林; 升等五星兩晚）

限定團【限時促銷~前十名第二人省6千】https://reurl.cc/Llb487
跨年煙火秀：1/25 春節出發：1/22、1/26、1/29

特色亮點
★波多進、里斯本出，雙點進出最順暢
★包含門票最多最豐富
★世界最美碼頭～波多(平底木帆船)
★聆聽靈魂的聲音～命運之歌FADO SHOW
★慢活好懷舊～里斯本老電車
★葡萄牙天空之城—馬爾旺城堡
★歐洲最西側海角洛卡岬～歐洲最西點證書
★世界最美車站～聖本篤火車站
★最美麗的書店～波多利佛麗亞
★百年喬安娜圖書館(入內參觀)

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 葡萄牙 萊羅書局 聖本篤火車站 石頭小鎮 婚禮之城 波多

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