賞楓專機！日本鳥取秘境紅葉　吃好住好不人擠人

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

日本賞楓就要愜意～避開人擠人的賞楓景點，今年秋季賞楓專機要在鳥取砂丘柯南空港降落，帶旅客走訪賞楓秘境，品嚐當地極品佳餚，走訪有趣景點，三朝溫泉泡湯享樂，吃好住好的優質賞楓之旅， 限量出發！

▲日本山陰地區紅葉名所鰐淵寺以紅楓階梯最為有名。（圖／鳳凰旅遊）

鳥取縣位在京阪神西北方，紅葉名所鰐淵寺建立於594年，周圍環繞了鬱鬱蔥蔥的綠林，連在白天都給予奇妙的神秘感。秋季時，綠林變成紅楓隧道，是日本賞楓的一大景點，其中以紅楓階梯最為有名，走在紅楓階梯宛如踩著高貴楓葉紅毯，進入人間仙境。同為山陰楓葉名所還有鳥取的湊山公園等地。

▲鳥取砂丘是日本最大的觀光砂丘。（圖／鳳凰旅遊）

到鳥取一定要看砂丘！砂丘東西16公里、南北2公里，高低落差達92公尺，是日本三大砂丘之一。天晴時海風在廣大的砂丘上，吹出一條條美麗的波紋；大雨過後，逐漸乾燥的沙從斜坡宣洩而下，形成像簾幕一般的黃沙瀑布，景象讓人嘆為觀止！

▲青山剛昌故鄉館，展示從剛出道到「名偵探柯南」的全作品。（圖／鳳凰旅遊）

地靈人傑的鳥取縣，出了兩位膾炙人口的漫畫家，一位是《名偵探柯南》的作者青山剛昌，另一位則是《鬼太郎》的作者水木茂。

今年四月在日本上映的電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》，寫下柯南影史最高票房紀錄，顯示柯南的超高人氣。鳥取市的機場名為「鳥取砂丘柯南空港」，賞楓專機就降落在此機場，一下飛機就可以見到柯南。

喜歡柯南的人，一定要拜訪「柯南之家米花商店街」，街上有「柯南廚房」、「波洛咖啡店」、「柯南義式冰淇淋」、「柯南百貨店」4個店鋪，一整個就是柯南的世界。

▲散步境港水木茂大道非常新奇有趣。（圖／鳳凰旅遊）

而《鬼太郎》作者水木茂的故鄉則在境港。水木茂大道是指從境港站前到本町商店街約800公尺之間，沿路排列著177座各式各樣的妖怪青銅像，還有眼球老爹路燈、可以抽妖怪籤的「妖怪神社」、蓋妖怪郵戳的「妖怪郵筒」，以及鬼太郎麵包店、鬼太郎理髮店、妖怪饅頭等等，一路到底即為水木茂紀念館。

▲松葉蟹海鮮御膳料理，整隻螃蟹端上桌。（圖／鳳凰旅遊）

秋天除了賞楓，還能品嚐肥美螃蟹料理，整隻螃蟹端上桌的松葉蟹海鮮御膳，吃出秋天大海的味道；螃蟹做成的壽司，加上鳥取和牛壽喜燒，海、陸美味一次擁有。除此，鳥取的旅程要品味「旬彩膳花」人蔘御膳、島根和牛陶板燒御膳，饕客們絕對不能錯過。

▲漫步三朝溫泉古老街，別有一番風情。（圖／鳳凰旅遊）

日本之旅怎麼能少了泡溫泉。鳥取縣知名的三朝溫泉，為世界首屈一指的放射能溫泉，含高濃度氡，能促進新陳代謝及提高免疫力。由於三朝溫泉歷史悠久，傳統溫泉旅館沿三德川林立，不妨在夜間穿上浴衣漫步復古老街，體驗溫泉鄉獨有的古色古香風情。

推薦行程：

賞楓首選~山陰鳥取砂丘•紅葉名所鳄淵寺•足立美術館•由志園 名湯饗宴五日

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首航11/11出發，特別贈送旅遊金10,000日幣

賞楓限定：11/11、11/15、11/19、11/23、11/27出發

特色亮點

★日本賞楓絕景—秘境紅葉名所景點

★搭乘中華航空直飛賞楓名所—山陰鳥取砂丘柯南空港

★全程保證宿泊4晚特色溫泉旅館（晚餐均為溫泉旅館內用）

★每日午餐標升級！ 螃蟹壽司+鳥取和牛壽喜燒／「旬彩膳花」人蔘御膳／島根和牛陶板燒御膳／松葉蟹海鮮御膳

★全程無自理餐，無自費行程。全程不進免稅店（團費含小費）

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