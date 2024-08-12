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「澎湖追風音樂燈光節」亮點搶先看　有17座光環境藝術、慶記KTV　

▲▼2024台灣燈會在台南,2024台灣燈會高鐵燈區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲曾在2024台灣燈會展出的作品《美麗之島－鯤島融光》，將登陸澎湖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

延續花火節熱潮，「2024澎湖追風音樂燈光節」將於8月30日至9月27日期間登場，今年主辦單位除了規劃精彩演唱會外，在觀音亭周邊打造17個光環境場景，包括曾在今年台灣燈會場登場的作品《美麗之島－鯤島融光》，也將移師到澎湖展出。

「2024澎湖追風音樂燈光節」今年以「攏來SING嗨風」為號召，活動規劃慶記KTV、追風電影院，並邀請共15組藝人夢幻卡司嗨唱5個周五晚上外，更有光環境「光島盛典」藝術裝置。

▲▼2024澎湖追風音樂燈光節光環境示意圖（圖／翻攝自活動官網）

▲2024澎湖追風音樂燈光節《海燕光影》隧道。（圖／翻攝自活動官網）

▲▼2024澎湖追風音樂燈光節光環境示意圖（圖／翻攝自活動官網）

▲澎湖追風音樂燈光節《一帆風順》光環境藝術作品。（圖／翻攝自活動官網）

「光島盛典」藝術裝置沿著觀音亭周邊設置，分為17區域，以《光島盛典》造型牌樓加上《海燕光影》隧道打頭陣，結合海洋動物、仙人掌、古厝等元素，設計出各種特殊造型的藝術裝置，讓旅客能盡情拍照打卡。

▲▼2024台灣燈會在台南,2024台灣燈會高鐵燈區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼《美麗之島－鯤島融光》在今年燈會驚豔旅客，現在離島民眾也看得到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2024台灣燈會在台南,2024台灣燈會高鐵燈區。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最受矚目的作品，就是曾於今年台灣燈會登場的作品《美麗之島－鯤島融光》，也將移師到馬公觀音亭展出，旅客可以依循小徑走入光球燈海，近距離觀賞作品，看置身球燈海中的鯨魚隨著燈光變化，宛如置身深海世界中一般。

關鍵字： 澎湖旅遊 澎湖追風音樂燈光節

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