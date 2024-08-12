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爭鮮大胃王新玩法！3人組隊挑戰30分完食盤數　全台冠軍獎金6萬

▲爭鮮大胃王新玩法。（圖／爭鮮提供）

▲爭鮮大胃王新玩法，3人組隊挑戰30分完食盤數。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

爭鮮大胃王活動每年都吸引許多民眾參與，去年更有10多位YouTuber挑戰成功。今年則有不同玩法，爭鮮迴轉壽司推出3人組隊挑戰30分鐘能吃多少盤，全台前3名依序可獲得獎金6萬、3萬、1萬元，而MAGiC TOUCH則是祭出8公斤的海鮮丼，20分鐘吃完獲得「免費招待」。

爭鮮 3vs3 壽司疊疊樂爭霸戰活動即日起開跑（至9/5），周一至周四14:00至17:00於指定門市內用，3人共同組隊參加，限時30分鐘內挑戰完食最多盤數；滿60盤的隊伍可獲得300元抵用券，如果是單店單日最高盤數，可再獲得1200元抵用券。活動結束後，爭鮮會統計8月12日至9月5日全台最高盤數之隊伍，前3名依序可獲得獎金6萬、3萬、1萬元。

▲爭鮮大胃王新玩法。（圖／爭鮮提供）

▲爭鮮大胃王新玩法，20分鐘內吃完8公斤「巨無霸豪華海景丼」可享免費。（圖／爭鮮提供）

主打豐富食材新鮮現做的MAGiC TOUCH，特別打造多達8公斤的「巨無霸豪華海景丼」（售價2988元），使用到海膽、扇貝、鮮蝦、鮭魚肚、鮪魚、松葉蟹肉絲、鮭魚卵、章魚、海灣貝等超過10樣海鮮，爭鮮集團表示，8月19日起至8月30日周一至周五指定時段到台北林森店，1至4人組隊報名參加挑戰，只要20分鐘內吃完可獲得「免費招待」，30分鐘內完食享「半價」優惠，超過30分鐘者或未吃完隊伍則無優惠，須支付2988元。

爭鮮集團也提到，活動期間內，花費最短時間吃完8公斤海鮮丼的民眾（團隊），可獲得3萬元獎金。而挑戰失敗也別難過，消費金額還能參加爭鮮TW APP會員「盛夏南洋送你出國趣」活動，有機會抽中「富國島、峴港、曼谷雙人來回機票」。

▲壽司郎消費滿額送電風扇、手機掛繩。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎「萌抱壽司夏季Chill旅行」活動已開跑，在全台的壽司郎門市內用，單筆發票滿800元，即可免費獲得「萌抱壽司手機掛繩組」1組，滿400元可用70元加購；8月14日則換「萌抱壽司風扇DIY貼紙組」登場，單筆發票滿1200元即可免費獲得1組，滿2400元贈送2組。以上2款數量有限送完為止。

▲藏壽司與UNIQLO聯名推出「UNIKURA 限定文件夾」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司與服飾品牌UNIQLO合作，8月8日起在全台藏壽司單筆消費滿1000元並追蹤官方社群，就送限量1萬7千份的「UNIKURA 限定文件夾」。而UNIKURA UTme! 印花T-Shirt和托特包，已經在8月2日於全台的UNIQLO指定店鋪開始販售。

關鍵字： 美食雲 爭鮮 大胃王 爭鮮大胃王 MAGiC TOUCH

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