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沖繩「3處異國風景點」！首里城修復中　瀨長島賞夕陽、光雕

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲瀨長島Umikaji Terrace是情侶約會勝地。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／日本報導

沖繩位於日本的最南端，海天一色的風光素有「日本夏威夷」之稱，可窺探充滿中國色彩的宮殿遺跡，或到美軍駐紮的美國村、沖繩小希臘追夕陽，許多人認為這裡是最不像日本的日本。以下特搜3處異國風的沖繩景點，搭郵輪可以一次玩遍。

▲首里城,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,首里城眺望沖繩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲首里城公園分為免費和付費區。（圖／記者彭懷玉攝）

首里城
沖繩曾歷經1322年到1429年的三山時代，和中國明朝有著密切貿易往來，1429年成立「琉球王朝」，又在1879年回歸日本，改名沖繩縣。首里城以大量的紅色、金色和龍雕刻，呈現濃厚的中國色彩，宛如回到過去琉球王國，名列世界文化遺產。

▲首里城,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,首里城眺望沖繩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼首里城以大量的紅色呈現濃厚中國色彩；原付費區域也開放讓遊客入內參觀，可隔著玻璃一窺重建團隊正在辛苦工作模樣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲首里城,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,首里城眺望沖繩。（圖／記者彭懷玉攝）

不料，2019年10月31日，首里城在一場大火中燒毀了正殿、北殿、南殿等7棟建築物，之後日本也展開了重建行動，團隊預計今年能砌完正殿上的紅色屋瓦，約有6萬片之多。雖然正在重建，但首里城原付費區域也開放讓遊客入內參觀，可隔著玻璃一窺重建團隊正在辛苦工作模樣，門票成人400日圓、6歲以下免費，首里城修復工程預計在2026年完工。

▲沖繩北谷町美國村,沖繩旅遊,那霸市旅遊,北谷町美國村,日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼北谷町美國村駐有美國軍隊，發展出充滿美式氣息的商業區，街道兩旁盡是美式商店、娛樂設施、咖啡廳和餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲沖繩北谷町美國村,沖繩旅遊,那霸市旅遊,北谷町美國村,日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

北谷町美國村
位於沖繩縣中部的北谷町美國村，駐有美國軍隊，油庫、糧食都在這，為了因應生活之需，發展出充滿美式氣息的商業區，街道兩旁盡是美式商店、娛樂設施、咖啡廳和餐廳，雖說知名地標摩天輪「Carnival Park 美浜」已在2022年9月拆除，未來將改建為大型觀光飯店，慵懶且放鬆的度假氣息，仍吸引眾多旅客慕名而來。

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲有「沖繩小希臘」之稱的瀨長島Umikaji Terrace，純白階梯建築搭配無敵海景十分迷人。（圖／記者彭懷玉攝）
瀨長島Umikaji Terrace
有「沖繩小希臘」之稱的瀨長島Umikaji Terrace，純白階梯建築搭配無敵海景，早成旅客沖繩必訪清單之一。最令人動心的是絕美落日景緻，加上距離那霸機場僅10多分鐘車程，還能看見飛機緩緩降落停機坪。

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼最令人動心的是絕美落日景緻，加上距離那霸機場僅10多分鐘車程，還能看見飛機緩緩降落停機坪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

瀨長島Umikaji Terrace是一間依山而建的商場，齊聚了40多家特色美食和伴手禮店，多數餐廳外面設有露台，除了一般座椅也有吊床可選，一面享用沖繩塔可飯或墨西哥料理、一面看海放空，徜徉在慵懶的渡假氛圍。到了夜晚，「Senaga Starry Night」光雕秀再度回歸，就位於UMIKALITERASU stage前階梯附近，晚間7時30分至9時30分每半小時一場（依日落時間每日稍有變動）。

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲多數餐廳外面設有露台，除了一般座椅也有吊床可選。（圖／記者彭懷玉攝）

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「Senaga Starry Night」光雕秀就位於UMIKALITERASU stage前階梯附近，每半小時一場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

沖繩共有「安謝新港」和「若狹碼頭」供大型郵輪停靠，名勝世界壹號跟多數郵輪一樣停泊在「若狹碼頭」，步行至國際通商圈約20多分鐘，波上宮神社走路約10分鐘可抵達。若購買名勝世界郵輪的岸上觀光，可享「快速通關」待遇，比自由行旅客更早下船，能一次暢遊首里城、美國村、瀨長島等上述景點，不過首里城公園僅安排免費區域內參觀。

▲▼Bic Camera優惠券。即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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