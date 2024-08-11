虧損撐不住！花蓮人氣老屋旅館「葉宿文旅」要關了

▲花蓮葉宿文旅發出結束營業公告。（圖／翻攝葉宿文旅臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

真的撐不住！由荒廢35年的港務局宿舍、舊穀倉改建成旅館的「葉宿文旅」，今（11）日發出最新停業公告，表示在疫情過後花蓮觀光產業一直沒有起色，再加上大地震、颱風，以及房東漲租等因素，抵不住虧損，因此決定於2025年2月9結束8年經營時光，消息一出也讓網友直呼：「難過！」

葉宿文旅今日於臉書粉專發出最新「道別公告」，內容寫道：「疫情之後，花蓮的觀光產業一直不太好，原本的國旅客人都選擇出國旅遊，而台灣並非外國觀光客的首選。這次的大地震更是雪上加霜，剛過的颱風則像是在旅遊業的傷口上撒鹽。」再加上租約快到期，房東對於漲租非常堅持，「因此，與其繼續虧損，我們不得不放棄。」

葉宿文旅也特別感謝8年來喜歡、支持葉宿的朋友們，「原則上，我們將營運到2025年2月9日。屋內的擺設和物件都是葉宿的資產，有興趣的朋友歡迎來走走看看，跟我們說聲再見。」貼文一出，也湧進不少網友留言「難過」、「超喜歡你們文旅房間風格啊，只要到花蓮出差必住你們文旅的，喜歡喝你們的紅茶，喜歡你們的早餐，喜歡你們的擺設⋯好捨不得」。

▲葉宿文旅的復古氛圍深受旅客喜愛。

葉宿文旅位於花蓮市民生路上，是由荒廢超過35年的老屋、舊穀倉改建而成，不僅保留1960年代的建築外觀，也把拆除的建材保留再利用，成為公共空間的家具與裝飾，旅店內客房則找來台灣本土藝術家與設計師創作完成，像是有原住民的傳統技藝創新再造、趣味互動的裝置藝術等，復古氛圍深受旅客喜愛。